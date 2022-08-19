Ivermectin - Friend or Foe? (CZ titulky)

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Ivermectin. Další vynikající film od Spacebusters. Přestože bylo za poslední dva roku namluveno, natočeno a napsáno o Ivermectinu už téměř vše, jak už to tak v dnešním světě bývá pravidlem, to nejpodstatnější stále zůstává skryto. Ta poslední informační kapička, která propojuje kontext a vytváří celistvý, snadno uchopitelný a transparentní obraz toho, proč se opět mýlí hlavní proud médií i falešná alternativa.
Psal jsem to už mnohokrát, přesto je nutné to stále opakovat: téměř VŠECHNO JE NARUBY, OBRÁCENĚ a ke všemu ještě řádně zamotané. Problém spočívá v tom, že malá semínka pravdy vyklíčí v něco perfektního, co v tom ostatním snadno zanikne a kobercovou metodou "obrátit vše naruby" aby to byli zase "v pořádku" snadno nakonec obrátíme i ta vzácná místa v poli informací, která obrácená nejsou a zůstávají ryzí, jako diamanty nebo geometrie zlatého řezu.
V tomto dokumentu se dozvídáme podstatné informace, které jsou systematicky potlačovány a vymazávány z povědomí veřejnosti, přestože právě na nich stojí naše schopnost přežití v toxickém světě lží, propagandy a cílených dezinformací.
Chřipka není nemoc, ale přirozená tělesná reakce, které nám pomáhá zbavovat se toxinů nahromaděných v těle. Viry neexistují a entita, pro kterou ten pojem používáme je víceméně neškodným genetickým odpadem vznikajícím z buněčného rozpadu. Všechny pojmenované nemoci jsou jen iluzí, která zastírá pravé příčiny podmnožin symptomů, které se za jmény skrývají. Všechny "nemoci" způsobuje nějaký druh toxicity. Většina "léků" pouze zvyšuje tělesnou toxicitu. Je těžké to zpracovat, ale mnoho moudrých celostních lékařů to ví již desítky let a věděli to lékaři již v době příchodu soudobé "moderní" alopatické - Carnegie-Rockeffelerovské medicíny.
Překlad a titulky: Daniel Albrecht aka @daadulka ❤️🇨🇿🍀
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(c) Creative Commons Attribution 4.0
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Všem, kteří již přispěli moc děkujeme. ❤️❤️❤️
Thank you from the very bottom of my heart to all contributors. Thank you Netherlands! ❤️❤️❤️
Thank you Cyntha Koeter, thank you Janet Ossebaard! ❤️❤️❤️