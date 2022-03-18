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"Мазаль Тов - Это он это вражеский Сион". Источник видео: https://youtu.be/eGjYVG80V-k "Пародия ЁмаЁм & Djuk". Из ютуб-канала Артур Клейн.
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Человечество порабощается падшими ангелами. Они совсем обнаглели, в открытую себя открывают.
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