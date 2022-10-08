Programación predictiva: El vengador del futuro

La película trata sobre la aventura de Douglas Quaid quien en realidad ha tenido 3 vidas. Total Recall explica aquel fenómeno en que alguien víctima de control mental empieza a recordar quién es. Al igual que en la colonia marciana, existimos unos cuantos mutantes que nos escondemos en el subconsciente tratando de liberar las mentes de los perdidos por ahí, como lo son Kuato y su rebelión.

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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸‍♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨‍💻