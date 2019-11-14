Terve Elu Telepilt on tagasi, klannidele allumatul lehel...

Mis võib juhtuda, kui Te hakkate elu nägema hoopis teistusgusena, suudate vaadata läbi laval etendava võltsnäitemängu palju kaugemale, kinnitõmmatud kardinate taha ja näete seal hoopis teist etendust, hoopis teistsuguste tegelastega, kes tegelikkuses lavastavadki kogu seda petlikku tegelikkust, mida enamus hingeisi Inimesi justkui heaoluühiskonnas elades hoituna ja harituna, kuid ära petetuna uskuma on pandud?



Mis saab aga siis, kui Te mitte ei adu seda tegelikkust, vaid hakkate sellest valjul häälel ja kõikjal rääkima ning suudate kõik Teie poolt läbinähtud valed arusaajatele arusaadavalt lahti mõtestada ning esitleda nende asemel mitte vaid loogiliselt paikapidavaid tõdesid, vaid Te olete jälile saanud üha enam päevavalgele ilmuvatele, vanades ürikutes säilinud ning seal kirjapandud minevikuteadmistele ning olete seejuures võimeline puhta meelega Meie tegelikku minevikkju ning tõde üha enam tajuma ning julgete seda avalikult ka massiliselt levitada?



Sellisel juhul helistab mõni klanniettur näiteks hetkel täielikult selle "heaoluühiskonna" klanni käpa all olevasse YOUTUBE-sse ja käseb kõike seda mahasalatud tegelikkust kajastava kanali lihtsalt kinni panna...



Kui Teile Terve Elu Telepildi vaatajad meeldib see kanal, meeldivad need salvestused, mida siin nägemas olete, siis mõistate Te ka seda miks neid salvestusi massidele jagama peab ja miks ka Teie neid jagada võiksite. Samuti võite kaasa teha Meie Ellujäämisliikumise ja Elavate Inimeste kogukonnas ja panustada rahaliselt ka MTÜ-sse Eesti Ellujäämisliikumine.



Meie arve COOP Pangas:

EE134204278606583403

Südmlikud tänud Meie Ellujääjate Kogukonna poolt, kui Meie, puhtahingeliste Inimeste kogukonda koondujatega kaasa tulete ja Meie tegevusse ka endapoolse panuse annate...