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Η ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ! ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ!!!
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33 views • April 17, 2020
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ.
΄΄ ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΕΧΩ ΕΣΑΣ! ''
ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΑ ΔΟΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΔΥΝΑΤΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΦΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ.
ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΓΥΜΝΟΥΣ
ΕΚΘΕΤΩΝΤΑΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΥΤΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ?
ΜΟΝΟ ΤΣΕΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ?
ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΠΡΕΤΟΡΕΣ ????
ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΞΕΣΠΑΘΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ.
΄΄ ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΕΧΩ ΕΣΑΣ! ''
ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΑ ΔΟΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΔΥΝΑΤΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΦΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ.
ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΓΥΜΝΟΥΣ
ΕΚΘΕΤΩΝΤΑΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΥΤΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ?
ΜΟΝΟ ΤΣΕΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΡΓΥΡΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ?
ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΠΡΕΤΟΡΕΣ ????
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