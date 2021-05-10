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CDL87 - Un génocide mondial se cache-t-il derrière la vaccination ? Jean-Jacques Crevecoeur
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203 views • May 10, 2021
lundi 10 mai 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL87:4
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
INSCRIVEZ-VOUS sur FullLife Channel en cliquant sur https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Dans cette conversation du lundi, j'aborde de façon approfondie les dangers potentiels que les « vaccinés » contre le COVID19 représentent pour le reste de la population, en devenant de super-contaminateurs, bien pires que lors de la période pseudo-pandémique de 2020. Je vous révèle également que le facteur véritablement destructeur du SARS-COV-2 n'est pas l'information génétique elle-même (ARNm), mais bien la fameuse protéine Spike qui détruit les cellules épithéliales de tous nos vaisseaux.
Sachant que ces injections de matériel génétiquement modifié ont pour but premier d'injecter des milliards de protéines Spike dans le corps, et de transformer le corps des injectés en usine à protéines Spike, on comprend mieux pourquoi on peut affirmer aujourd'hui qu'un génocide est en cours contre la population mondiale, par l'intermédiaire d'une attaque bio-terroriste perpétrée par les compagnies pharmaceutiques contre nous…
Dans cette vidéo, je vous indique également quelques précautions à prendre pour garder votre intégrité dans ce contexte de guerre totale…
Les références scientifiques :
— le document publié par Johns Hopkins Health Center : disponible en téléchargement sur cette page
— une analyse du protocole proposé par Pfizer : https://bibicabaya.fr/2021/04/28/restez-a-lecart-des-vaccines-cest-officiel-selon-les-propres-documents-de-pfizer/
— le protocole publié par Pfizer, donnant les instructions en cas d'exposition « indirecte » aux vaccinés : http://82.221.129.208/pfizervax.pdf (disponible aussi en téléchargement sur cette page)
— le résumé de l'étude du Salk Institute : https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
— l'étude du Salk Institute elle-même : https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
Quelques articles et vidéos sur le danger des vaccinés pour les non-vaccinés :
— COVID/ Les "Vaccinés" sont un danger pour les "Non Vaccinés"- Dr.Palevsky (Hd 720) : https://rumble.com/vgfqxr-covid-les-vaccins-sont-un-danger-pour-les-non-vaccins-dr.pavlesky-hd-720-li.html
— Compilation d'une série de vidéos produites par différents scientifiques sur les dangers derrière les injections COVID19 : https://stateofthenation.co/?p=50562
— La preuve que tous les « vaccins COVID19 » sont en réalité la troisième phase expérimentale de leur développement, à l'insu de la populaiton : https://www.catherinefrade.com/blog/2021/04/01/eclairage-sur-les-donnees-publiques-europeennes-des-amm-conditionnelles-pour-les-4-vaccins-covid-19-31-mars-2021/
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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Dans cette conversation du lundi, j'aborde de façon approfondie les dangers potentiels que les « vaccinés » contre le COVID19 représentent pour le reste de la population, en devenant de super-contaminateurs, bien pires que lors de la période pseudo-pandémique de 2020. Je vous révèle également que le facteur véritablement destructeur du SARS-COV-2 n'est pas l'information génétique elle-même (ARNm), mais bien la fameuse protéine Spike qui détruit les cellules épithéliales de tous nos vaisseaux.
Sachant que ces injections de matériel génétiquement modifié ont pour but premier d'injecter des milliards de protéines Spike dans le corps, et de transformer le corps des injectés en usine à protéines Spike, on comprend mieux pourquoi on peut affirmer aujourd'hui qu'un génocide est en cours contre la population mondiale, par l'intermédiaire d'une attaque bio-terroriste perpétrée par les compagnies pharmaceutiques contre nous…
Dans cette vidéo, je vous indique également quelques précautions à prendre pour garder votre intégrité dans ce contexte de guerre totale…
Les références scientifiques :
— le document publié par Johns Hopkins Health Center : disponible en téléchargement sur cette page
— une analyse du protocole proposé par Pfizer : https://bibicabaya.fr/2021/04/28/restez-a-lecart-des-vaccines-cest-officiel-selon-les-propres-documents-de-pfizer/
— le protocole publié par Pfizer, donnant les instructions en cas d'exposition « indirecte » aux vaccinés : http://82.221.129.208/pfizervax.pdf (disponible aussi en téléchargement sur cette page)
— le résumé de l'étude du Salk Institute : https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
— l'étude du Salk Institute elle-même : https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
Quelques articles et vidéos sur le danger des vaccinés pour les non-vaccinés :
— COVID/ Les "Vaccinés" sont un danger pour les "Non Vaccinés"- Dr.Palevsky (Hd 720) : https://rumble.com/vgfqxr-covid-les-vaccins-sont-un-danger-pour-les-non-vaccins-dr.pavlesky-hd-720-li.html
— Compilation d'une série de vidéos produites par différents scientifiques sur les dangers derrière les injections COVID19 : https://stateofthenation.co/?p=50562
— La preuve que tous les « vaccins COVID19 » sont en réalité la troisième phase expérimentale de leur développement, à l'insu de la populaiton : https://www.catherinefrade.com/blog/2021/04/01/eclairage-sur-les-donnees-publiques-europeennes-des-amm-conditionnelles-pour-les-4-vaccins-covid-19-31-mars-2021/
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