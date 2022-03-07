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Makthavarna du aldrig valde: Den globala finanseliten
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61 views • March 07, 2022
En dokumentär av svenska Palaestra Media (2022-03-05). Den globala finanseliten påverkar samhället genom plattformar som World Economic Forum och Bilderberggruppen. I den här dokumentären av Jonas Nilsson får vi se hur den påverkan går till i praktiken.
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Följ oss på Odysee:
https://odysee.com/$/invite/@Palaestra:4
Dela, gilla, kommentera och donera:
▶️SWISH: 123 0265 298
▶️BankGiro: 743-9433
▶️Kontonummer SEB: 5403 10 554 55
▶️ IBAN: SE3550000000054031055455
▶️PATREON: https://www.patreon.com/palaestramedia
▶️Paypal: paypal.me/palaestra
💰Kryptovalutor
Bitcoin: 3EXMdznv3wpbSeoZzQoiQkSKyW5TBCE3yA
För andra valutor skriv till: [email protected] för aktuell adress
✅Lyssna på Spreaker:
https://www.spreaker.com/user/palaestramedia
✅Få notifikationer via Telegram:
https://t.me/palaestra
✅Skriv upp Er på vårt nyhetsbrev på:
https://palaestramedia.com/prenumerera/
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✅ FACEBOOK: https://www.facebook.com/palaestramedia/
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