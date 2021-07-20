Είμαστε στη ζούγκλα κι η ζούγκλα είναι πλέον μέσα μας..... 💥 Το εμβόλιο περιέχει αδενοϊό Χιμπατζή....

Το εμβόλιο που "δεν" προκαλεί "ανεξήγητες" θρομβώσεις, που "δεν" στέλνει ανθρώπους ξαφνικά στο νοσοκομείο ή και τον θάνατο, παρασκευάζεται με "αδενοϊό Χιμπατζή", όπως αποδεικνύουν τα πλέον επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υπογραφή του ίδιου του Μαργαρίτη Σχοινά, που αποκαλύπτει το "Ελλάδα Απόψε" και το Νοιάζομαι!Έτσι θα δούμε με αποδείξεις τι περιέχει, τι προκαλεί, πώς παράγεται, όλα όσα δεν είπαν στους εμβολιασμένους, αλλά ούτε και στους ανεμβολίαστους.Α. ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣύμφωνα λοιπόν με επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συντάχθηκε στις Βρυξέλλες στις 29-1-2021 και αφορά "Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό αίρεση" στο εμβόλιο της Astra Zeneca (AZD1222 - το οποίο πλέον, μετά το φιάσκο, μετονομάζεται σε "Vaxzevria" - Βαξζέβρια), στην παράγραφο (4) του σκεπτικού της απόφασης, αναφέρεται η ύπαρξη "αδενοϊού Χιμπατζή":"(4) Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση θεωρεί ότι η «Αδενοϊός Χιμπατζή που κωδικοποιεί τη γλυκοπρωτεΐνη της ακίδας (S) του SARS‑CoV‑2 (ChAdOx1-S)» είναι μια νέα δραστική ουσία"! Δείτε εδώ ολόκληρο το παραπάνω επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα ελληνικά.Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός "νέα δραστική ουσία"; Ότι είναι αδοκίμαστη, ανεξερεύνητη, άγνωστη ως προς τις τυχόν θεραπευτικές και παρενεργειακές επιδράσεις ή επιπτώσεις της, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα!Και αυτή η "νέα δραστική ουσία" με "αδενοϊό Χιμπατζή" έλαβε μέσα σε 17 μόλις ημέρες άδεια υπό αίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας την ονομασία ChAdOx1-S! Όπου ακριβώς το Ch σημαίνει Χιμπαντζής (Chimpanzee), ο Ad σημαίνει Αδενοϊός (Adenovirus) και το Ox σημαίνει Οξφόρδη (Oxford)!Γι΄ αυτό ακριβώς πάνω στα μπουκαλάκια του Εμβολίου Οξφόρδης/Astra Zeneca (νυν εμβόλιο Vaxzevria) αναγράφεται η νέα δραστική ουσία "ChAdOx1-S", που κανείς σχεδόν από τους εμβολιασμένους δεν γνώριζε ως τώρα ότι σήμαινε "Χιμπατζής"!Ιδού και το αντίστοιχο αγγλικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον "Chimpanzee Adenovirus", που μπορείτε να δείτε εδώ.ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ...ΧΙΜΠΑΤΖΗΔΕΣΌπως φαίνεται και στον επεξηγηματικό πίνακα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, παίρνουν ένα κομμάτι του γενετικού κώδικα που συνθέτει την πρωτεΐνη - ακίδα του κορωνοϊού νυχτερίδας και την βάζουν μέσα σε έναν αδενοϊό Χιμπτατζή, εισάγοντάς τα με εμβόλιο στον άνθρωπο, ώστε να προκληθεί σύνθεση ακίδων και ταυτόχρονη ανοσοαπόκριση του οργανισμού. Αντί αυτών όμως σε μερικές περιπτώσεις έχουμε τελικά πρόκληση θρόμβωσης, βαριάς και δύσκολης, μέχρι και αιμοραγικής, που οδηγεί ακόμη και σε θάνατο! Αυτή είναι η περίφημη τεχνολογία των κορωνοϊών, των αδενοϊών, των νυχτερίδων και των χιμπατζήδων;Β. ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣΚαι αναρωτιούνται κάποιοι ακόμη "γιατί προκαλεί θρομβώσεις"... Γιατί στέλνει υγιέστατους ανθρώπους στα νοσοκομεία και τον τάφο... Ενώ κάποιοι πάλι συνέχιζαν όλον αυτό τον καιρό να μας λένε πως "τα εμβόλια της Astra Zeneca είναι απολύτως ασφαλή" (Μητσοτάκης, Alpha Τηλεόραση, 22/4/2021)Βέβαια, μετά το διεθνή σάλο, με τα απανωτά περιστατικά θρομβώσεων, ακόμη και εγκεφαλικών, που οδήγησαν σε νοσοκομείο, σωματική και ψυχική οδύνη ή και θάνατο δεκάδες ανθρώπους μετά τον εμβολιασμό με Astra Zeneca, πολλές χώρες ανέστειλαν, μετέθεσαν, περιόρισαν ή και σταμάτησαν/απαγόρευσαν το επικίνδυνο εμβόλιο, όπως η Νορβηγία!Η επίσημη όμως Ε.Ε. "δεν είδε, δεν άκουσε, δεν συνδέει" τις θρομβώσεις με το εμβόλιο, ακριβώς για να μην υποστεί τις συνέπειες, να μην ακυρώσει εκατομμύρια δόσεις και το πρόγραμμα εμβολιασμού, αλλά και να μην ΄δεχθεί την μήνη του κόσμου, των συγγενών και οικογενειών των θυμάτων του εμβολίου του "Χιμπαντζή"!Με πλάγιο όμως τρόπο, ο ίδιος ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε από ότι από το φθινόπωρου του 2021 η Ε.Ε. θα προμηθεύεται μόνο εμβόλια mRNA και άρα όχι αδενοϊού, άρα όχι Astra Zeneca! Αλλά εδώ πρόκειται για οβιδιακή μετάλλαξη της Ε.Ε. που ενώ από την μια λέει πως το Astra Zeneca είναι ασφαλές και πως δήθεν δεν συνδέεται με τις θρομβώσεις, από την άλλη το αποκλείει οριστικά στο άμεσο μέλλον, με αιτιολογία τις μη έγκαιρες παραδόσεις...Μέχρι τότε ο κόσμος, οι Ευρωπαίοι, όπως και οι Ελλαδίτες και οι Κύπριοι Έλληνες, πρέπει να "εξαντλήσουν" τα προηγούμενα αποθέματα, άρα και το αγγλο-σουηδικό Astra Zeneca, κλείνοντας για άλλη μια φορά τα μάτια στις ξαφνικές θρομβώσεις και τους θανάτους που προκαλούν, όχι σε ασθενείς, αλλά σε υγιείς!"4.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΧΡΗΣΗ"Όμως από την πίσω πόρτα, ο ΕΜΑ υποχρέωσε κατά κάποιο τρόπο την Astra Zeneca να επικαιροποιήσει τις φαρμακευτικές πληροφορίες του εμβολίου, τα γνωστά χαρτάκια που υπάρχουν μέσα στις συσκευασίες φαρμάκων και τις ανάρτησε στην σελίδα του ίδιου του ΕΜΑ, σε όλες τις γλώσσες, αποκαλύπτοντας πια, στην παράγραφο 4.4. υπό τον τίτλο "Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά την χρήση".......ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ.....