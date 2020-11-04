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Le debriefing de Martine Wonner
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4 views • November 04, 2020
4 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=uetKnzh24tc
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
VIDEO EXCLUSIVE : Les debriefings de FranceSoir sont proposés en association avec BonSens.org. Nous avons interviewé Martine Wonner, Députée Libertés et Territoires et Médecin psychiatre.
Dans ce debriefing, elle revient sur son parcours de parlementaire dans les derniers mois, les évènements qui ont marqué les dernières 24 heures à l’Assemblée Nationale.
Elle propose aussi une explication technique de ce qui se passe pour l’évolution de la décision d’état d’urgence. Elle explique être encore sous le choc que le gouvernement essaie de conserver une situation d’état d’urgence jusqu’en avril 2020.
Pour elle il n’y a jamais eu de diagnostic économique, social et sanitaire pour évaluer les mesures de privation de liberté.
Retrouvez son debriefing.
France-Soir : https://www.youtube.com/channel/UC0AuOxCr9TZ0TtEgL1zpIgA
VIDEO EXCLUSIVE : Les debriefings de FranceSoir sont proposés en association avec BonSens.org. Nous avons interviewé Martine Wonner, Députée Libertés et Territoires et Médecin psychiatre.
Dans ce debriefing, elle revient sur son parcours de parlementaire dans les derniers mois, les évènements qui ont marqué les dernières 24 heures à l’Assemblée Nationale.
Elle propose aussi une explication technique de ce qui se passe pour l’évolution de la décision d’état d’urgence. Elle explique être encore sous le choc que le gouvernement essaie de conserver une situation d’état d’urgence jusqu’en avril 2020.
Pour elle il n’y a jamais eu de diagnostic économique, social et sanitaire pour évaluer les mesures de privation de liberté.
Retrouvez son debriefing.
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