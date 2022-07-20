PONTE MORANDI"NUOVO ORDINE DEI BARBARI"(DUNEGAN)NWO vedi archive.org SCARICA e DIFFONDI

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Eccellente
descrizione del Penna sul ponte Morandi per mano dei burattini locali
degli ashkenazi(s)ti di Wall Street, anti spirito/fisico quantico
(controllati da remoto dal sotterraneo pregaciale). Video antecedente
al palesarsi del ruolo di inganno M5S, COME BURATTINO dei fondi di
investimento che hanno abbracciato le banche cinesi, COME il militare
industriale o il bigpharmico.....
Bridge destruction in Italy by the "NEW ORDER OF THE BARBARIANS" (Dunegan) Jew World Order(NWO) of Wall Street