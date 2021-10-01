Kvällens galenskap 211001

1. Då medier som Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Aftonbladet rapporterar om stigande havsnivåer är det skräckscenarierna som dominerar. Det är slutsatsen i en ny studie. ”Fullständigt orimligt”, menar en professor i dynamisk meteorologi.2. Årets stora oberoende kulturhändelse blir den 30 oktober då det äntligen är dags för svenska Bok & Mediemässan som äger rum i Stockholm och som i år är större än någonsin. I år genomförs mässan i yttrandefrihetens tecken.3. Det korrupta medicinska etablissemanget fortsätter att truga på människor dödliga injektioner (felaktigt kallade vacciner) och ansiktsmasker (tyg eller kinesisk plast) som ”lösningen” på Wuhan-influensan och hävdar att ivermektin endast är till för djur, vilket är en lögn.4. Varken smittspridning med deltavarianten eller den pågående massvaccineringen tycks ha ökat dödligheten i Sverige. Dödligheten fortsätter istället att vara på normala nivåer.5. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi, som även är jämställdhets- och bostadsminister, står fast vid att kalla den konservativa oppositionen för ”blåbrun”. Det skriver hon i en debattartikel i Expressen,6. Chefsåklagare Maria Sterup lägger ned förunder­sökningen om utnyttjande av barn för sexuell posering mot politikern Hanif Bali (M) efter att ha förhört flickan som anklagar honom för brott. Bilderna som 17-åringen påstår att Bali bett henne om var nämligen inga sexbilder.7. Fem miljoner smarta elmätare ska installeras i Sverige Elmätarna kan sända ut pulserad mikrovågsstrålning som gör många människor sjuka och ökar den allmänna exponeringen för känt skadlig strålning. Inte särskilt smart.8. Nu går även Trumps livläkare ut och varnar för vaccinerna. Han har behandlat 6000 patienter förutom Trump och Brasiliens president Bolsanoro även Israels hälsominister. Han citeras i över 200 forskningsrapporter om corona avseende sin framgångsrika behandlingsmetod som minskar risken att dö med 85% även för högriskgrupper.