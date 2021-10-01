BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Kvällens galenskap 211001
Swedish Rebel
Swedish Rebel
215 followers
Follow
0
Share
Report
31 views • October 01, 2021
1. Då medier som Dagens Nyheter, Sveriges Radio och Aftonbladet rapporterar om stigande havsnivåer är det skräckscenarierna som dominerar. Det är slutsatsen i en ny studie. ”Fullständigt orimligt”, menar en professor i dynamisk meteorologi.
https://samnytt.se/alarmistisk-medierapportering-om-havsnivaer/
2. Årets stora oberoende kulturhändelse blir den 30 oktober då det äntligen är dags för svenska Bok & Mediemässan som äger rum i Stockholm och som i år är större än någonsin. I år genomförs mässan i yttrandefrihetens tecken.
https://katerinamagasin.se/missa-inte-svenska-bok-mediemassan-30-10/
3. Det korrupta medicinska etablissemanget fortsätter att truga på människor dödliga injektioner (felaktigt kallade vacciner) och ansiktsmasker (tyg eller kinesisk plast) som ”lösningen” på Wuhan-influensan och hävdar att ivermektin endast är till för djur, vilket är en lögn.
https://www.vaken.se/varfor-skrivs-inte-ivermektin-ut-for-covid/
4. Varken smittspridning med deltavarianten eller den pågående massvaccineringen tycks ha ökat dödligheten i Sverige. Dödligheten fortsätter istället att vara på normala nivåer.
https://www.nyatider.nu/normal-dodlighet-i-sverige-sedan-februari/
5. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi, som även är jämställdhets- och bostadsminister, står fast vid att kalla den konservativa oppositionen för ”blåbrun”. Det skriver hon i en debattartikel i Expressen,
https://nyheteridag.se/stenevi-mp-star-fast-vid-brunsmetning-av-oppositionen/
6. Chefsåklagare Maria Sterup lägger ned förunder­sökningen om utnyttjande av barn för sexuell posering mot politikern Hanif Bali (M) efter att ha förhört flickan som anklagar honom för brott. Bilderna som 17-åringen påstår att Bali bett henne om var nämligen inga sexbilder.
https://www.friatider.se/bali-frias-17-aringens-bilder-var-inte-sexbilder
7. Fem miljoner smarta elmätare ska installeras i Sverige Elmätarna kan sända ut pulserad mikrovågsstrålning som gör många människor sjuka och ökar den allmänna exponeringen för känt skadlig strålning. Inte särskilt smart.
https://newsvoice.se/2021/09/smarta-elmatare-skadlig-mikrovagsstralning/
8. Nu går även Trumps livläkare ut och varnar för vaccinerna. Han har behandlat 6000 patienter förutom Trump och Brasiliens president Bolsanoro även Israels hälsominister. Han citeras i över 200 forskningsrapporter om corona avseende sin framgångsrika behandlingsmetod som minskar risken att dö med 85% även för högriskgrupper.
https://swebbtv.se/w/wSZ8tRcvJpcLNy4TGbWAYz
Keywords
thailandapartmentchiangmai
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.S. waives $320 million in Egypt military aid conditions, citing Iran war role

U.S. waives $320 million in Egypt military aid conditions, citing Iran war role

Willow Tohi
Hegseth Appoints Major MAGA Donors as Pentagon Advisors, Raising Conflict of Interest Concerns

Hegseth Appoints Major MAGA Donors as Pentagon Advisors, Raising Conflict of Interest Concerns

Garrison Vance
Trump Says He May Invoke Insurrection Act Around Midterms, Officials Say

Trump Says He May Invoke Insurrection Act Around Midterms, Officials Say

Douglas Harrington
Iowa Midterms Put Farm Policy, Trump Agenda at Center of 2026 Races

Iowa Midterms Put Farm Policy, Trump Agenda at Center of 2026 Races

Sterling Ashworth
Victory by November? How a &#8220;defeated&#8221; Iran became Trump&#8217;s midterm bargaining chip

Victory by November? How a “defeated” Iran became Trump’s midterm bargaining chip

Lance D Johnson
Obama-Appointed Judge Slams the Brakes on Trump&#8217;s $100,000 H-1B Visa Fee

Obama-Appointed Judge Slams the Brakes on Trump’s $100,000 H-1B Visa Fee

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy