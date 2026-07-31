The world population hoax...

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Einwohnerzahl auf dem Planeten Erde…





Was wäre, wenn wir die tatsächliche Einwohnerzahl auf dem Planeten Erde noch einmal neu berechnen würden…





Ihr werdet sehen, dass man uns wieder einmal belügt, und ihr werdet verstehen, warum!!!









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