Folkets Radio - Från regering till regenerering - om vägen ut ur maktens korridorer

Gabriel Liljenström har tidigare varit politiskt sakkunnig för miljöpartiet och arbetat nära vice statsminister Isabella Lövin.



Idag arbetar han som lärare på Väddö folkhögskola. Han är också musiker och teaterregissör.

I den här intervjun berättar han om sina lärdomar och besvikelser från den politiska världen och om sina tankar kring FN:s hållbarhetsagenda, den galopperande AI-utvecklingen och en hel del annat.

Redigering: Sound of Sam

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https://www.youtube.com/watch?v=hxcKvhsSV1U