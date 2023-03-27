Folkets Radio - Från regering till regenerering - om vägen ut ur maktens korridorer

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Gabriel Liljenström har tidigare varit politiskt sakkunnig för miljöpartiet och arbetat nära vice statsminister Isabella Lövin.
Idag arbetar han som lärare på Väddö folkhögskola. Han är också musiker och teaterregissör.
I den här intervjun berättar han om sina lärdomar och besvikelser från den politiska världen och om sina tankar kring FN:s hållbarhetsagenda, den galopperande AI-utvecklingen och en hel del annat.
Redigering: Sound of Sam
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https://www.youtube.com/watch?v=hxcKvhsSV1U