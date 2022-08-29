«Wi-Fi фобия» (документальный фильм)

За последние 50 лет уровень электромагнитных излучений на Земле увеличился в миллионы миллионов раз. Это самое серьёзное вмешательство в баланс окружающей среды за всё время существования нашей планеты. И последствия уже становятся очевидными. Документальный фильм «Wi-Fi фобия» рассказывает о так называемых электрочувствительных людях, т.е. людях, которые обладают повышенной чувствительностью к электромагнитным полям – излучениям Wi-Fi, сотовых телефонов и т.п. Это люди, для которых жизнь, например, в зоне действия Wi-Fi уже представляет реальную опасность.





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