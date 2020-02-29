El virólogo Stephan Lanka al que se le reconoce el descubrimiento del virus Ectocarpus silicosus, desmiente que el virus del sarampión haya sido aislado jamás en pruebas de laboratorio.

Lanka ofreció un premio de 100.000 € a quien demostrara la existencia del virus del sarampión con pruebas de laboratorio.

Barnes, un joven médico presentó 6 estudios ajenos y un Tribunal de Primera Instancia alemán falló a su favor. El clamor mediático internacional ridiculizando a Lanka fue notorio.

Sin embargo ninguno de los 6 estudios presentaba el "virus aislado" en laboratorio, por lo que Lanka recurrió al Tribunal Supremo alemán y ganó el caso, Ningún medio importante publicó el nuevo veredicto.