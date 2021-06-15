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[VOSTFR] Education sexuelle à l'école - Glenn Beck
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0 view • June 15, 2021
Le programme que Glenn Beck révèle ce soir est inquiétant.
La discrétion des parents est conseillée.
☑️ Source :
https://www.theblaze.com/glenn-beck-special/comprehensive-sexuality-education
BlazeTV :
https://youtu.be/ByUAQmMS3ig
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https://lbry.tv/@Miniver:4
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📧 Miniver1984@protonmail[.]com
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