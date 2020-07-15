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Lo que la "FARMAFIA" no quiere que sepas sobre el DIOXIDO DE CLORO!!! (Resubido acá)
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32 views • July 15, 2020
Exclente programa de la RZ de mano de Quique Romero
RESSIA en La Rz - 14/7/20
Junto a Verónica Ressia entrevistamos a médicos integrantes de la COMUSAV - Comisión Mundial Salud y Vida - que están luchando para que las autoridades reconozcan las propiedades del DIOXIDO DE CLORO para combatir el coronavirus.
ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.ar
RESSIA en La Rz - 14/7/20
Junto a Verónica Ressia entrevistamos a médicos integrantes de la COMUSAV - Comisión Mundial Salud y Vida - que están luchando para que las autoridades reconozcan las propiedades del DIOXIDO DE CLORO para combatir el coronavirus.
ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.ar
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