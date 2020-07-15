Lo que la "FARMAFIA" no quiere que sepas sobre el DIOXIDO DE CLORO!!! (Resubido acá)

Exclente programa de la RZ de mano de Quique Romero



RESSIA en La Rz - 14/7/20

Junto a Verónica Ressia entrevistamos a médicos integrantes de la COMUSAV - Comisión Mundial Salud y Vida - que están luchando para que las autoridades reconozcan las propiedades del DIOXIDO DE CLORO para combatir el coronavirus.

ANTISISTEMISMO EXPLICITO con la conducción de Enrique Romero, todos los martes a las 13 hs. en www.larz.com.ar