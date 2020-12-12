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(VF) Le milliardaire radical : George Soros et le projet de refonte de l'Amérique [D. James Kennedy Ministries]
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70 views • December 12, 2020
Présentation du documentaire :
« C'est l'histoire la plus méconnue au monde. Il semble que l'anarchie se soit abattue sur pratiquement tous les aspects de la vie américaine. Et pourtant, il y a un fil conducteur qui maintient tout cela ensemble : un énorme flux de financement provenant du milliardaire de la gauche radicale George Soros, entre autres. Qui est ce mystérieux personnage, George Soros ? Et quel effet a-t-il sur votre pays - et sur votre vie ? Ce documentaire percutant jette un regard rare sur ce milliardaire radical - un regard qui est d'une importance capitale en cette année charnière et tumultueuse pour notre pays. »
On peut noter que si les États-Unis sont le coeur de cible de la folie Soros, celle-ci n'épargne pas non plus l'Occident. Un documentaire d'utilité publique. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il est occulté par l'ensemble des médias de masse.
Vidéo trouvée ici :
https://lbry.tv/@Vivresainement:f/histoire-de-george-soros-le-philantrope-qui-veut-tout-detruire:4
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
« C'est l'histoire la plus méconnue au monde. Il semble que l'anarchie se soit abattue sur pratiquement tous les aspects de la vie américaine. Et pourtant, il y a un fil conducteur qui maintient tout cela ensemble : un énorme flux de financement provenant du milliardaire de la gauche radicale George Soros, entre autres. Qui est ce mystérieux personnage, George Soros ? Et quel effet a-t-il sur votre pays - et sur votre vie ? Ce documentaire percutant jette un regard rare sur ce milliardaire radical - un regard qui est d'une importance capitale en cette année charnière et tumultueuse pour notre pays. »
On peut noter que si les États-Unis sont le coeur de cible de la folie Soros, celle-ci n'épargne pas non plus l'Occident. Un documentaire d'utilité publique. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il est occulté par l'ensemble des médias de masse.
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