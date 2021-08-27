David Wilcock - Kozmikus Titok teljes film magyarul | exopolitika | földönkívüliek | idegenek

Míg David Wilcock korábbi sikerfilmje, az Above Majestic inkább a titkos űrprogramok politikai/történelmi összeesküvés vetületét tárta fel, addig A Kozmikus Titok elsősorban a spirituális vonatkozásokat igyekszik bemutatni. Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Mi a sorsunk?



A Sirius, az Elismeretlen - Illegálisan Titkosított és az Above Majestic című filmek óta tudható, hogy a politikai háttérhatalom, a bankármaffiák, az olajipar, a szabadkőművesség, a sátánizmus mind összekapcsolódik, hogy elnyomják az igazságot, ami egy új technológiai és tudatossági szintet hozna el a jelenleg pszichés-energetikai-anyagi rabszolgaságban tartott emberiségnek.



Nem titok, hogy a földönkívüliek témájának területén sok az ellentmondás, vannak emberek, akik nem értenek egyet egymással, és olyanok, akik szenvedélyesen próbálják megnyitni az emberek elméjét a most még képtelennek tűnő lehetőségekre.



Az elmúlt évtizedben hihetetlen bepillantást kaphattunk eddig soha nem ismert információkba és azon mintákba, amelyek az emberiséget továbbra is megosztják. Egyre több kutatás és információ jelenik meg - némelyik ellenőrizhető, mások történetek és beszámolók, ahol az embereknek maguknak kell eldönteniük, hogy igazak vagy sem.



A legújabb nagy ufológiai feltáró film, a negyedik a sorban a legnagyobbak között, a "Kozmikus Titok" ismét rengeteg új információt és betekintést nyújt az emberiség eredetébe és történetébe, melyet az egyik legkelendőbb szerző és neves kutató, David Wilcock, valamint Corey Goode, a titkos űrprogram informátora készített.



A film célja egy hatalmas tudásbázis megismertetése az emberiség alternatív történetéről, amit ilyen mélységben még soha nem láthattunk korábban. Kutatókat, tudósokat, régészeket és bennfenteseket megszólaltatva a "Kozmikus Titok" megkérdőjelezi a történelemkönyvek minden oldalát és mindazt, amit eddig hittünk vagy tudtunk a valóságról.



Kik vagyunk? Miért vagyunk itt? Mi a sorsunk? Olyan kérdések, amelyek már évezredek óta foglalkoztatják az emberek gondolatait, és amelyekre még mindig nem születtek teljes és kielégítő válaszok.



Van-e a múltunknak köze a földönkívüliekhez? Egy nagyobb közösség tagjai vagyunk a galaxisunkban? Van bizonyíték a civilizációkra a Holdon, a Marson és más bolygókon? A "Kozmikus Titok" nem okoz csalódást a fenti kérdéseket illetően, hiszen érdekes bizonyítékokkal áll elő.



Miért van az, hogy az emberek most oly mélyen kérdőjelezik meg a dolgokat, hogy az élet teljesen megváltozik? Miért használják olyan gyakran a "Nagy ébredés" kifejezést? Mit jelent és mire utal? Miért tapasztal olyan sok ember hasonló "ébredést," ami arra készteti őket, hogy újragondolják az élet legmélyebb kérdéseit, köztük az olyan dolgokat, mint a földönkívüli élet és az, hogy miért vagyunk egy nagy változás közepén, amely átformálhatja egész valóságunkat.



A "Kozmikus Titok"-ban feltárul ez az elmozdulás, amely kapcsolatban áll az ősi próféciákkal, valamint az ősi kultúrák hiedelmeivel és megértésével. A film egy potenciális kozmikus eseményről beszél, amely bármit okozhat, kezdve egy hosszú sötétségtől egy póluseltolódásig, vagy valamilyen energetikai változást idéz elő, amely azonnal megváltoztatja az emberek gondolkodását.



A film a nézők számára rendkívül szükséges és fontos üzenetet fogalmaz meg. Megtudhatjuk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy részesei legyünk ennek a váltásnak, és hogy mit tehetünk most, hogy potenciálisan elkerüljük a kataklizmikus eseményeket, hogy felébredjünk abból a kollektív álomból, amelyben nyilvánvalóan vagyunk.



Ez a film egy follow-up az Above Majestic filmhez, amit ugyanaz a szerzőpáros, David Wilcock és Corey Goode készített, amely szintén elérhető magyarul.



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Ha ezeket megnézed, teljesen képben leszel ufó témában a lényegről, arról, ami igazán számít és hogy mi a megoldás.



Nézd meg a Pénzt ÉS Életet filmet is! Ez az első olyan pénzügyi tényfeltáró film a világ filmtörténelmében, melynek 90%-a megoldásokról, köztük a kiegészítő pénznemekről (helyi pénzekről, pénzrendszer reform lehetőségeiről) szól és látszik, hogy minden háttérműködésről tud az alkotó. Katie Teague "Money and Life" c. filmje méltán a Thrive-val és a Sirius-szal, Greer-Wilcock többi filmjeivel egy szinten említhető, mert olyan hatalmasak az implikációi, hatásai, ha foglalkozunk vele és komolyan vesszük.