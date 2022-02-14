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Η άνοδος στο ιερό της ψυχής (ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ).
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53 views • February 14, 2022
Η άνοδος στο ιερό της ψυχής (ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ) https://ugetube.com/watch/WyUV57eI9jVEPgL , https://rumble.com/vuwoc5-51913013.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/Nw8a66V5R44 .
Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων
επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη
Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων
επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη
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