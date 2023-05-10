Ανύπαρκτη Δικαιοσύνη στον καιρό των Μεταπανδεμικών καθεστώτων

Ομιλία του Αρχηγού της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέα Πετροπούλου και σχολιασμός επί της επικαιρότητος εν όψει εκλογών. Ο «παντοδύναμος» κομμουνισμός που κυβερνά την Πατρίδα μας έχοντας το «απυρόβλητο» , βρίσκει ελάχιστους πολέμιους. Ένας φαύλος λαός αποκαθηλωμένος στις τηλεοράσεις του, παρακολουθεί στέψεις ξένων βασιλέων με τις ευλογίες του διεθνή ιουδαϊσμού. Τα μεταπανδεμικά καθεστώτα ασκούν έντονη λογοκρισία σε όποιον δεν στρατεύεται με τις θέσεις τους με την δικαιοσύνη να αποτελεί συνοδοιπόρο αυτών. Το παράδειγμα της Αμερικής επ' αυτού και το πείραμα του κορωνοϊού που ολοκληρώθηκε με ολέθρια για την ανθρωπότητα αποτελέσματα.

