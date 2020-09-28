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PATRIOTS GAVIN NEWSOM AND CALIFORNIA LEGISLATORS ARE PRIORITY CIVIL WAR TARGETS - VIOLATING U.S. CONSTITUTION - INTERFERING WITH BUSINESSES & CIVIL RIGHTS
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PATRIOTS IN CALIFORNIA - FORM YOUR MILITIA TO PROTECT BUSINESSES FROM GAVIN NEWSOM AND TO REMOVE COMMUNIST INFILTRATION THAT IS TRYING TO KILL CALIFORNIANS WITH EDICTS ON HOW THEY DRESS (MASKS); WHEN AND HOW THEY CAN OPEN THEIR BUSINESSES. PROTECT THE BUSINESSES FROM TYRANICAL MAYORS, HEALTH INSPECTORS, GOVERNMENT OFFICIALS, AND IF THEY SO CHOOSE TO ENGAGE PATRIOTS - LAW ENFORCEMENT.
NO ONE BUT NO ONE CAN TELL YOU TO LIMIT THE NUMBER OF PATRONS YOU CAN HAVE IN YOUR BUSINESS, OR HOW THEY DRESS, WHETHER THEY WEAR A MASK OR NOT.
GAVIN NEWSOM, CALIFORNIA LEGISLATORS, MAYORS, CITY COUNCILS AND COUNTY BOARDS. THESE ARE CIVIL WAR I I PRIORITY TARGETS IF THEY ISSUED A SINGLE EDICT OR LIMITATION BASED ON A FLU THAT THEY RELEASED BECAUSE THEY COULD ONLY FIELD BRAIN-DEAD JOE BIDEN AND AN ILLEGITIMATE VP CANDIDATE THAT IS NOT ELIGIBLE ACCORDING TO THE CONSTITUTION, AND IS AN ANCHOR BABY WITH AN INDIAN NATIONAL MOTHER AND A JAMAICAN SLAVE OWNER FAMILY FATHER.
NO RECALLS CALIFORNIA BUSINESSES DO NOT HAVE TIME
ONLY PATRONIZE SMALL BUSINESSES
THE 2ND AMENDMENT SHALL NOT BE INFRINGED CARRY A WEAPON AT ALL TIMES
GUARD THE BUSINESSES THAT WANT TO STAY OPEN.
ARMED RAIDS BY NEWSOMS RAIDERS MUST BE MET WITH FORCE - THEN IF THAT IS THE STANCE OF CALIFORNIA LAW ENFORCEMENT - THEY WILL ALL BECOME ENEMY COMBATANTS DEFENDING UNCONSTITUTIONAL EDICTS.
NOW ARREST GAVIN NEWSOM AND IF HE RESISTS ARREST BY THE CITIZENS - USE THE NECESSARY FORCE TO ACCOMPLISH THIS ARREST UNDER 18 U.S.C. 242. THEN TURN HIM, OR HIS BODY OVER TO THE FEDERAL GOVERNMENT.
HOLD NEW ELECTION AFTER YOU REMOVE THESE TYRANTS. AND THEY WILL HAVE THE MESSAGE. IF YOU VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION - YOU WILL BE EXECUTED FOR TREASON.
BACK TO WORK CALIFORNIA. TYRANTS YOU ARE ON NOTICE. IF PATRIOTS DECIDE TO REMOVE YOU. WHERE, WHEN, HOW THAT WILL BE UP TO PATRIOTS.
IF A TYRANT TELLS YOU TO WEAR A MASK AND THREATENS YOU WITH ARREST - KILL THEM
WALK INTO YOUR CITY COUNCIL ARMED AND TELL THEM TO REMOVE EVERY FAKE FLU EDICT OR THEY WILL BE TAKEN OUTSIDE AND EXECUTED FOR TREASON
POLICE THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION BULLDOZE THEIR POLICE STATION TO THE GROUND, TELL THEM THEY ARE FIRED; AND IF THEY COME BACK - THEY WILL BE CONSIDERED ENEMY COMBATANTS AND KILLED ON SIGHT
THE SECOND AMENDMENT WAS MADE FOR GAVIN NEWSOM. HE IS NOW A CIVIL WAR PRIORITY TARGET TO TAKE OFF THE BATTLEFIELD
UN-ELECTED HEALTH OFFICIALS DEMANDING MASK EDICTS OR LIMITING THE CONSTITUTION - THESE ARE ENEMY COMBATANTS OF THE COMMUNIST DEMOCRATS AND ARREST THEM ON SIGHT, COURT MARTIAL AND EXECUTE.
NO TIME TO RECALL GAVIN NEWSOM. HE IS WANTED DEAD OR ALIVE
NO ONE BUT NO ONE CAN TELL YOU TO LIMIT THE NUMBER OF PATRONS YOU CAN HAVE IN YOUR BUSINESS, OR HOW THEY DRESS, WHETHER THEY WEAR A MASK OR NOT.
GAVIN NEWSOM, CALIFORNIA LEGISLATORS, MAYORS, CITY COUNCILS AND COUNTY BOARDS. THESE ARE CIVIL WAR I I PRIORITY TARGETS IF THEY ISSUED A SINGLE EDICT OR LIMITATION BASED ON A FLU THAT THEY RELEASED BECAUSE THEY COULD ONLY FIELD BRAIN-DEAD JOE BIDEN AND AN ILLEGITIMATE VP CANDIDATE THAT IS NOT ELIGIBLE ACCORDING TO THE CONSTITUTION, AND IS AN ANCHOR BABY WITH AN INDIAN NATIONAL MOTHER AND A JAMAICAN SLAVE OWNER FAMILY FATHER.
NO RECALLS CALIFORNIA BUSINESSES DO NOT HAVE TIME
ONLY PATRONIZE SMALL BUSINESSES
THE 2ND AMENDMENT SHALL NOT BE INFRINGED CARRY A WEAPON AT ALL TIMES
GUARD THE BUSINESSES THAT WANT TO STAY OPEN.
ARMED RAIDS BY NEWSOMS RAIDERS MUST BE MET WITH FORCE - THEN IF THAT IS THE STANCE OF CALIFORNIA LAW ENFORCEMENT - THEY WILL ALL BECOME ENEMY COMBATANTS DEFENDING UNCONSTITUTIONAL EDICTS.
NOW ARREST GAVIN NEWSOM AND IF HE RESISTS ARREST BY THE CITIZENS - USE THE NECESSARY FORCE TO ACCOMPLISH THIS ARREST UNDER 18 U.S.C. 242. THEN TURN HIM, OR HIS BODY OVER TO THE FEDERAL GOVERNMENT.
HOLD NEW ELECTION AFTER YOU REMOVE THESE TYRANTS. AND THEY WILL HAVE THE MESSAGE. IF YOU VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION - YOU WILL BE EXECUTED FOR TREASON.
BACK TO WORK CALIFORNIA. TYRANTS YOU ARE ON NOTICE. IF PATRIOTS DECIDE TO REMOVE YOU. WHERE, WHEN, HOW THAT WILL BE UP TO PATRIOTS.
IF A TYRANT TELLS YOU TO WEAR A MASK AND THREATENS YOU WITH ARREST - KILL THEM
WALK INTO YOUR CITY COUNCIL ARMED AND TELL THEM TO REMOVE EVERY FAKE FLU EDICT OR THEY WILL BE TAKEN OUTSIDE AND EXECUTED FOR TREASON
POLICE THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION BULLDOZE THEIR POLICE STATION TO THE GROUND, TELL THEM THEY ARE FIRED; AND IF THEY COME BACK - THEY WILL BE CONSIDERED ENEMY COMBATANTS AND KILLED ON SIGHT
THE SECOND AMENDMENT WAS MADE FOR GAVIN NEWSOM. HE IS NOW A CIVIL WAR PRIORITY TARGET TO TAKE OFF THE BATTLEFIELD
UN-ELECTED HEALTH OFFICIALS DEMANDING MASK EDICTS OR LIMITING THE CONSTITUTION - THESE ARE ENEMY COMBATANTS OF THE COMMUNIST DEMOCRATS AND ARREST THEM ON SIGHT, COURT MARTIAL AND EXECUTE.
NO TIME TO RECALL GAVIN NEWSOM. HE IS WANTED DEAD OR ALIVE
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