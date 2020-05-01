2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ-ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ (KATERINA KOSTAKI SPEECH)

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Το 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ πραγματοποιήθηκε στις 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 στην ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ με συμμετέχοντες επιφανείς και διακεκριμένους διανοούμενους, επιστήμονες και ανθρώπους τους πνεύματος.
Στο συγκεκριμένο Φόρουμ η συγγραφέας και ποιήτρια Κατερίνα Κωστάκη συμμετείχε με την προσωπική της παρέμβαση με θέμα "ΗΘΙΚΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ", καθώς και με την ομιλία του Κου GUTENSCHWAGER, Determinism and Reification: the Twin Pillars of the Amoral Society , τον οποίο αντικατέστησε λόγω αδυναμίας του να συμμετάσχει στο Φόρουμ.
Περίληψη της παρέμβασης της συγγραφέως
"Η ηθική ανά τους αιώνες και η οικονομική κρίση"
Κατερίνα Κωστάκη
Στο κείμενό μου παρουσιάζεται η σημασία των ηθικών αξιών στην προσωπική και παγκόσμια ανάπτυξη, ο ρόλος τους στην εξέλιξη και αρμονική συμβίωση των λαών.
Τα αίτια και οι λόγοι που οδήγησαν στην ηθική και οικονομική κρίση, τόσο η εγχώρια όσο και παγκόσμια, που στηρίζονται στην εφαρμογή της πολιτικής του ελέγχου, του δογματισμού και έλλειψης γνώσης, όπως και στην μη εφαρμογή των υπέρτατων αξιών. Η έννοια της ηθικής παρουσιάζεται μέσα από το έργο μεγάλων φιλοσόφων και στοχαστών, όπως ο Πλάτωνας, ο Μαχάτμα Γκάντι και ο Βολταίρος, οι οποίοι αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη, ειρηνικά, ανεπτυγμένη κοινωνία, απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και δόγματα. Η σύνδεση της ηθικής κρίσης με την οικονομική και η ανεπαρκής μέχρι σήμερα εφαρμογή λύσεων, που στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε θεωρίες χωρίς την ενσωμάτωση των ηθικών αξιών στην ζωή του κάθε πολίτη, όπως ακριβώς παρουσιάζεται μέσα από διαχρονική αξία της Ελληνικής μυθολογίας στην σύγχρονη πραγματικότητα, και τον μύθο των Δαναΐδων.
Τέλος η συμμετοχή μας στα κοινά δρώμενα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ελεύθερη βούληση για εσωτερική μεταμόρφωση, που αφορά την εμπέδωση και εφαρμογή όσων έχουμε διδαχθεί ανά τους αιώνες από όλους τους διδασκάλους μας, με σκοπό τη μεταμόρφωση της πολιτείας και κοινωνίας μας σε μια αληθινή κοινωνία αξιών.
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