Presentation of the Unique Books of STAMAT - Представяне на Уникалните Книги на СТАМАТ - Плоската Земя

24.08.2019Here, at last, the time has come when the Awakened Bulgarians, aware of the chains thrown on their physical and Spiritual bodies, can buy the first two Zetetic Transcendental Philosophical-historical treatises, written in our own language! These two works cover to a great extent the extremely extensive subject matter of the multitude of Psychological methods, Educational-indoctrination methods and Secret services Special operations, supported by vicious mass media propaganda, which the Illuminati elite built into the Matrix of Civilized Slavery in order to hide from the masses the essence of our Eternal Being and to deceive us about the nature of our immediate Universe. These Unique Books also describe the genealogies of some of the most demonic movers and shakers in the millennial World Conspiracy of the Ultra-super-rich reigning Elites against the ordinary hardworking and oppressed Humans!Ето, дойде най-после времето, когато и Пробудилият се Българин, осъзнаващ веригите, хвърлени върху физикалното и Духовните му тела, може да се сдобие с първите два Зететични Трансцендентални Философско-исторически трактата, написани на роден език! Тези два труда покриват във висока степен извънредно обширната тематика на изобилието от Психологически методи, Образователно-индоктринационни способи и Активни мероприятия на Тайните служби, подкрепени от злостна масмултимедийна пропаганда, които Илюминатската върхушка е вградила в Матрицата на Цивилизованото робство, за да скрие от профанните маси същността на нашето Вечно Същество и за да ни излъже относно естеството на непосредствената ни Вселена. В тези Уникални Книги са описани също така и родословията на някои от най-демоничните участници в хилядолетния Световен Заговор на Ултра-Свръхбогатия властващ Елит срещу обикновените отрудени и обезправени Човеци!Книга Първа се състои от 163 хиляди думи, а Втора Зететична Книга съдържа 193 хиляди думи, тоест общо двете Уникални Книги на СТАМАТ са съставени от 356 хиляди думи, като всяка от тях има Духовната сила на здраво забит пирон в ковчега на Атеистично-материалистическия Хелиоцентризъм! Ближните, които имат дързостта да прочетат и двете Уникални Книги на СТАМАТ и съумеят да се поучат от мъдростта им, завинаги ще се Освободят от примката на Матрицата на Цивилизованото робство. Книга Първа и Втора Зететична Книга разкриват измамите и словоблудството на Хелиоцентризма, погребвайки довеки Сатанинската парадигма на Илюминатския Елит.Уважаеми Посетителю на Зететичния Трансцендентален уебсайт Плоската Земя, на страницата Магазин Вие можете да закупите Уникалните Книги на СТАМАТ, които са ръчно изработени и нямат никакъв аналог в съвременното Българско многотиражно нискокачествено книгоиздаване. Уникалните Книги на СТАМАТ са отпечатани на висококачествен цветен лазерен принтер HP върху луксозна хартия Fabriano Eminence, подлепени са с лепило Ц-200, прошити са с двумилиметров конец и са подвързани с ламинирани корици и еко кожа. Всяка една от книгите се състои от 249 листа формат А4. Едновременното надлъжно и напречно прошиване на книжното тяло е реализирано по древна Японска технология, прилагана за първи път в България, която гарантира многовековен живот на Уникалните Книги на СТАМАТ!Днес, Уникалните Книги на СТАМАТ са извор на извечна мъдрост и на знания! Но те ще се превърнат и в безценна библиографска рядкост само след няколко години, когато Царете на Интернета – слуги на Новия Световен Ред, ще цензурират изцяло съдържанието на уебсайтовете и на блоговете и ще забранят и изтрият всички Правдиви и неподкупни източници!Нека знаем, че Любовта и Мъдростта са единствиният път, по който, ако всички заедно вървим, ще се спасим завинаги от лъжите на Масоните Хелиоцентрици, изфантазирали несъществуващия безкраен вакуумен Космос, осеян със секстилиони на брой въртящи се с невъобразими скорости безумно огромни сеещи смърт ядрени кълба и скални топки!И така, Вий, Следовници на Истината и Търсачи на Трансцендента, изследвайте, проучвайте и разпространявайте всред все още заспалите вековен сън свои близки Истината за Плоската Земя, щото днес няма по-извисяващо дело от това Велико Духовно призвание! Понеже, тъй както Творецът-Творение не е създал Човека за да бъде гробница за трупове на заклани животни, а за да се храни в удивителен екстаз от плодовете на ароматни градини, по същият начин Той ни е еманирал от Себе Си за да осъзнаем вечното си Трансцендентално същество и за да живеем в щастие и Любов закриляни от Него на Плоската Земя, а не за да тънем в невежество задушавани от страх пред мракобесието на войнстващата Върхушка.МИР и ЛЮБОВ!Дерзайте!24-ти Август 2019 година