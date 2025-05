Lewis Herms Presents Hurricane Hell - Unnatural Disaster

Credit to Lewis Herms for the information below and for this great documentary.





Hurricane Hell: Finally! The authentic accounts of Hurricane Helene... Deaths, Conspiracies and Triumph of the American Spirit.





https://hurricanehell.com





When disaster strikes, questions arise. Hurricane Helene left behind devastation like never before, shattering communities across Western North Carolina and Tennessee. In Hurricane Hell: Heleneโ€”Unnatural Disaster, Lewis Herms takes you behind the scenes of one of historyโ€™s worst catastrophes, where nothing is as it seems.

Thousands remain unaccounted for, communities are still reeling, and glaring inconsistencies continue to emerge. This is more than just a storm; itโ€™s a mystery waiting to be unraveled.

Why did it happen? What isnโ€™t being told? Join us as we connect the dots in a relentless pursuit of the truth.





๐—–๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ฆ๐˜๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ:

Email: [email protected]

Facebook: https://facebook.com/stevecloward1

Twitter: https://twitter.com/steve_cloward

Telegram: https://t.me/truthtalkwithsteve

________________________________________________________





Show Sponsors:

*Complete ๐‘จ๐‘ซ๐‘ป ๐‡๐จ๐ฆ๐ž ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ ($๐Ÿ–๐Ÿ“๐ŸŽ ๐•๐š๐ฅ๐ฎ๐ž) PLUS a Google Nest Doorbell Camera at no cost* https://www.getsafestreets.com/truthtalkwithsteve

ย or call 855-229-3697 today.

SafeStreets, the most trusted name in home security with more than 100,000 4.9/5 Star Trustpilot reviews.





๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ

Remove Nano Toxins. Modern problems require modern solutions. Masterpeace sets the standard as the keystone detoxification support in todayโ€™s toxic world. https://masterpeacebyhcs.com/?ref=6698





๐˜ƒ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—•๐—ผ๐˜ - 1300+ channels, locals, premium movie channels, 60 VOD, Pay Per View and more with ๐๐Ž ๐Œ๐Ž๐๐“๐‡๐‹๐˜ ๐’๐”๐๐’๐‚๐‘๐ˆ๐๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐‘ฌ๐‘ฝ๐‘ฌ๐‘น!

ย https://vseestreambox.tv

Use Promo code TRUTHTALK and get 15% today





๐“๐ก๐ž ๐–๐š๐ฏ๐ž๐–๐š๐ญ๐œ๐ก:: Use sound frequency therapy to balance your system and solve common self-care problems! Itโ€™s easy, affordable, and completely safe! Thousands of people have found incredible success using the WAVwatch. Use PROMO Code STEVE100 and save $100. https://buy.wavwatch.com/?ref=wbzseuec









๐™ ๐’๐ญ๐š๐œ๐ค ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก

Your All-In-One Immune Boosting Super Formula

https://zstacklife.com/?ref=gi5js2ebll

______________________________









๐€๐ฎ๐๐ข๐จ ๐๐จ๐๐œ๐š๐ฌ๐ญ๐ฌ:

Apple: https://apple.co/3nMWb5V

Libsyn: https://directory.libsyn.com/shows/view/id/truthtalkwithsteve

Listen notes: https://bit.ly/3CNgOD5

Spotify: https://spoti.fi/43YoHlh

______________________________









๐Ÿ“บ ๐๐€๐‚๐Š๐”๐ ๐•๐ˆ๐ƒ๐„๐Ž ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ๐ฌ:

*Youtube: https://youtube.com@TruthTalkwithSteve-es3xm

*Rumble: https://rumble.com/truthtalkwithsteve

*Bitchute: https://bit.ly/42VYKS9

*Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/truthtalkwithsteve