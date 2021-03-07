Ασυνήθιστες ιδιότητες του νερού - Prof. Dr. rer. nat. habil. Fritz-Albert Popp

O Φριτς Άλμπερτ Ποππ (1938 – 2018), ήταν ένας εκ των μεγάλων Γερμανών φυσικών.

Ασχολήθηκε κυρίως στον τομέα της βιοφυσικής και ήδη από την δεκαετία του ’70, αφοσιώθηκε ειδικότερα στο ζήτημα των βιοφωτονίων, όπου και έκανε την πρώτη εκτεταμένη φυσική ανάλυσή τους, μετά την ανακάλυψή τους το 1922 από τον Alexander Gurwitsch.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιστημονική τεκμηρίωση ύπαρξης των βιοφωτονίων που εκπέμπονται από τα κύτταρα, έγινε όταν ένας φοιτητής του ζήτησε να κάνει διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψή του. Ο Πόππ τότε του είπε: «Εντάξει, θέλω να μου αποδείξεις ότι τα κύτταρα εκπέμπουν φως». Ο φοιτητής, νομίζοντας πιθανώς ότι ο Ποππ τον κοροϊδεύει, του είπε «Μα αυτό είναι αδύνατον.. τα κύτταρα δεν εκπέμπουνε φως». Ο Πόππ τότε του είπε: «Εντάξει, τότε θέλω να μου αποδείξεις ότι δεν εκπέμπουνε φως». Ο φοιτητής εφοδιάστηκε τότε με διατάξεις φωτόμετρων υψηλής ευαισθησίας και στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι δεν εκπέμπεται κανένα φως από τα κύτταρα, κατέληξε προς μεγάλη του έκπληξη να ανιχνεύσει αυτό που ο Gurwitch είχε ανακαλύψει, δεκαετίες πριν, ως υπερασθενή «μιτογενετική ακτινοβολία».

Αυτό το κείμενο θα συμπληρωθεί εν καιρώ.





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