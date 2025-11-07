BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
π.Θ.Ζήσης,"Η ψευδοένωση στην Φερράρα-Φλωρεντία στα "Απομνημονεύματα" του Σιλβέστρου Συροπούλου"(Θ΄).
etangelo
etangelo
4 views • 2 days ago

π.Θεόδωρος Ζήσης, " Ἡ ψευδοένωση τῶν " ἐκκλησιῶν" στήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) στά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Θ΄- νέα περίοδος) "Συμπληρωματικά τῶν ὅσων συζητήθηκαν στἠν Φλωρεντία γιά τήν αἵρεση τοῦ Filioque.Ἐπιμένουν οἱ Παπικοί στήν αἵρεση, ἀντιδροῦν οἰ Ὀρθόδοξοι, ἀλλά σέ μυστικές συναντήσεις ὁ Αὐτοκράτωρ καί ὁ Πατριάρχης μέ τήν ὁμάδα τῶν λατινοφρόνων σχεδιάζουν τήν ἕνωση καί πιέζουν τούς πολλούς". Τήν Κυριακή, 02 Νοεμβρίου 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) συνέχισε τήν σειρά τῶν μαθημάτων πού εἶχαν ἀρχίσει τόν Φεβρουάριο (2025) καί εἶχαν διακοπῇ λόγῳ τοῦ καλοκαιριοῦ καί λόγῳ παρουσιάσεως θεμάτων ἐπικαιρότητος. Ὁ γενικός τίτλος τῆς σειρᾶς εἶναι: " Ἡ ψευδοένωση τῶν "ἐκκλησιῶν" στήν σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) σύμφωνα μέ τά "Ἀπομνημονεύματα" τοῦ Σιλβέστρου Συροπούλου" (Θ΄), παραδίδοντας τό 9ο (κατ' ἀρίθμηση) μάθημα τῆς σειρᾶς. Τίτλος αὐτοῦ τοῦ μαθήματος, τοῦ δεκάτου στή σειρά (λόγῳ διαιρέσεως τοῦ 5ου σέ Ε1 καί Ε2) εἶναι: "Συμπληρωματικά τῶν ὅσων συζητήθηκαν στἠν Φλωρεντία γιά τήν αἵρεση τοῦ Filioque.Ἐπιμένουν οἱ Παπικοί στήν αἵρεση, ἀντιδροῦν οἰ Ὀρθόδοξοι, ἀλλά σέ μυστικές συναντήσεις ὁ Αὐτοκράτωρ καί ὁ Πατριάρχης μέ τήν ὁμάδα τῶν λατινοφρόνων σχεδιάζουν τήν ἕνωση καί πιέζουν τούς πολλούς". Συμπλήρωσε ὁ π. Θεόδωρος ὅσα δέν πρόλαβε νά πεῖ στό προηγούμενο μάθημα ἀπό τό Η΄ Τμῆμα τῶν Ἀπομνημονευμάτων τοῦ Συροπούλου. Ἀπό αὐτά προκύπτει, ὅτι ἀκόμη καί ὁ Αὐτοκράτωρ κατάλαβε ὅτι ἀπό τίς συζητήσεις δέν προέκυπτε ἡ λύση τῆς ἕνωσης, διότι ἡ κάθε πλευρά ἔμενε στίς δικές της θέσεις, γι΄ αὐτό καί ἔπρεπε νά βρεθεῖ ἄλλος τρόπος. Δοκιμάσθηκε νά συζητοῦν μόνο δέκα ἀρχιερεῖς ἀπό τήν κάθε πλευρά, οὔτε αὐτό ὅμως ἀπέδωσε. Ἀλαζονικά ὁ Πάπας καί οἱ θεολόγοι του ὑποστήριξαν, ὅτι στίς συζητήσεις ἀποδείχθηκε, ὅτι αὐτοί ἔχουν δίκαιο καί πρέπει νά ὑποχωρήσουν οἱ Ὀρθόδοξοι. Ξαφνικά ὁ Πατριάρχης πῆρε τό μέρος τοῦ Βασιλέως καί τῶν λατινοφρόνων, καί συμβούλευε νά δεχθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι κάποια μεσότητα καί οἰκονομία, οἱ δέ λατινόφρονες, ὁ Βησσαρίων Νικαίας καί οἱ λοιποί, ὑποστήριζαν, ὅτι ἡ διδασκαλία τῶν Λατίνων ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται "καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ" (Filioque) εἶναι τό ἴδιο μέ αὐτό πού διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἀνατολῆς, ὅτι ἐκπορεύεται "ἐκ τοῦ Πατρός διά τοῦ Υἱοῦ". Οἱ Ὀρθόδοξοι διά τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἀπήντησαν, ὅτι δέν χωρεῖ συγκατάβαση καί οἰκονομία, καί ὅτι οἱ προθέσεις ἐκ καί διά δέν ἔχουν τήν ἴδια ἔννοια. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἐπέμενε, ὅτι ὁ μόνος τρόπος γιά νά δεχθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι τήν ἕνωση, εἶναι νά ἀφαιρεθεῖ ἡ προσθήκη τοῦ Filioque ἀπό τό σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἀλαζονικά καί πάλι οἱ Λατῖνοι ἔστειλαν κείμενο, "Ἔκθεση", ὅπου προκλητικά ἀπαιτοῦσαν νά ὑπογράψουν οἱ Ὀρθόδοξοι τίς δικές τους θέσεις, καί φυσικά οἱ δεύτεροι ἀρνήθηκαν· ἀπέστειλαν στούς Λατίνους, μέ πρόταση τοῦ Αὐτοκράτορος, δική τους "Ἔκθεση", τήν ὁποίαν οἱ Λατῖνοι ἀπέρριψαν (ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο μάθημα).

godchristreligiongreeceorthodoxy
