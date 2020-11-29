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Hold-Up scientifique d'après Dr Alexandra Henrion-Caude. Interrogations sur les vaccins COVID-19 et l'origine du virus
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9 views • November 29, 2020
Hold-Up scientifique d'après Dr Alexandra Henrion-Caude
Interrogations sur les vaccins COVID-19 et l'origine du virus
Par souci de transparence nous avons décidé de diffuser les ITW du film HOLD-UP version Grand Format. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochaines publications.
Bon visionnage ! Mille mercis à vous !!!
Toute l'équipe du film.
Interrogations sur les vaccins COVID-19 et l'origine du virus
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