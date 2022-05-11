Virus och vacciner – ett föredrag med Linda Karlström

Föredraget ägde rum i Göteborg 2022-04-04



I takt med att det moderna samhället har vuxit fram har även antalet olika åkommor som människor lider av ökat markant. Det är något i vår livsstil som gör oss allt sjukare och en av anledningarna är med största sannolikhet det ständigt ökande antalet av olika vacciner som läkemedelsbolagen och den senaste tiden även politikerna vill att vi ska spruta in i våra blodomlopp. Det som många inte tänker på är att läkemedelsbolagen är vinstdrivande företag som saknar incitament till att göra oss friska och att ledande politiker har en stark tendens till att vara korrumperade.

Linda Karlström började läsa på om vacciner till följd av att hennes eget barn för snart femton år sedan drabbades av en allvarlig vaccinskada. När Linda började ta del av information från andra källor än läkemedelsföretagens reklambroschyrer, så upptäckte hon att det finns en helt annan verklighet gällande vacciner. En grym verklighet som vi inte blir informerade om, om vi inte själva ser till att ta reda på fakta. I dag brinner hon för att dela med sig av denna kunskap, så att fler ska förstå vad vacciner egentligen är för något och vilka giftiga ingredienser de innehåller. Är vaccinerna verkligen säkra, och kan man verkligen förebygga sjukdom genom att spruta in ett gift som ger biverkningar i kroppen? Missa inte detta tillfälle att lyssna på och ställa frågor till en vaccinkritiker med många år på nacken. Linda har omarbetat sin föreläsning och kommer nu även att presentera fakta kring den påstådda existensen av virus, som är fundamentet för vacciner.