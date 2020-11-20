SLOVENSKO verzus IGOR MATOVIČ │Kulturblog

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Z policajnej vysielačky sme započuli správu o 20 000 účastníkoch❗️ Matovičova vláda si dokázala za veľmi krátky čas znepriateliť slovenských občanov. Z médií počúvame o agresívnom proteste s pár tisíckami vulgárne protestujúcich ľudí. Ako to tam skutočne vyzeralo? Viac v reportáži s Líviou, na ktorej konci zhromaždenie zhodnotil PhDr. Ľubomír Huďo.
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