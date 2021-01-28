DIE IMPFQUISITION

Impfzwang - JA oder NEIN!?

Das ist die große Debatte, die gerade in der Zuschauerdemokratie medial aufgeführt wird, gespickt mit sehr viel "Impf-Mobbing"! Eine ganze Reihe sogenannter "Experten" tut sich hervor, um die gesundheitlichen Vorteile von Impfungen zu preisen, die man versprochen bekommt, wenn man die Souveränität und das (nur noch rudimentär vorhandene) "Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit" an eine "Autorität" überträgt.



Natürlich ist das für Bürokraten und ihren Willkommens-Willkürapparat nur eine "Einstiegsdroge"! Sobald die "innere Monarchie" gebrochen ist und du das Recht über deinen eigenen Körper an den sog. "Staat" und seine "Gauner" verloren hast, werden sie auch mehr verlangen!



Wir haben diesen ganzen Zirkus, der uns im "Staatstheater" vorgeführt wird, versuchsweise in den Science-Fiction - Klassiker "Matrix" übertragen und ihn gespickt, mit einigen Zitaten und einem Auszug aus "Warum ich mich niemals impfen lassen würde!" - vom youtube-Kanal „TrauKeinemPromi“.



Wie würde die Welt in der Matrix aussehen, würde Neo seinen Impfpass bei sich führen, um bei einer möglichen Kontrolle von Agent Smith keine Strafe zahlen zu müssen?



Schaut es euch an, lasst euch inspirieren und malt es euch selber weiter aus!



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Synchronisation und Aufarbeitung: MOYO Film - Videoproduktion



MOYO Film - Videoproduktion

[Danke an yoicenet]



!! Niemand hat ein Recht auf Deinen Körper !!



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