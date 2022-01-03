Hannie corona

Nou de rapen zijn gaar hoor, Voorpostgekkie hernia Hannie Descendre heeft corona, niet raar natuurlijk want die tokkie loopt overal en nergens tussen en dan vinden wij dat het nog lang heeft geduurd. Ze maakt er een mooi verhaaltje van en het komt er dan uiteindelijk op neer dat ze door een gevaccineerde is besmet. LOL LOL LOL! Hoe vreselijk dom kan je zijn!

We hopen dat hernia Hannie nu niet langs 'haar moedertje' in het verzorgingshuis gaat, want dan lopen al die arme mensen en ook haar moeder daar gevaar.

De volgende verspreider met corona, het is een soort groepsbestuiving, pakken ze elkaars man niet af besmetten ze elkaar wel.

Vies volk.