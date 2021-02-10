Ninguém pode ser contra a Vacina !!!!

Tucker Carlson Tonight: Tenho perguntas sobre a vacina? “Cale a boca e aceite”, diz Big Tech. Qualquer pessoa que lhe diga que os detalhes do julgamento de impeachment em andamento são importantes provavelmente está tentando distraí-lo de algo que realmente é mais importante, como a pandemia em andamento. Depois de meses ouvindo que a vida nunca poderia voltar ao normal até tomarmos a vacina, nós tomamos uma vacina (duas, na verdade), mas a vida não voltou ao normal. Na verdade, a vida piorou. Fomos instruídos a tomar a nova vacina o mais rápido possível e, em seguida, colocar mais máscaras. Quem reclamava disso era punido. A maioria das pessoas obedecia às ordens (não como se tivessem escolha), mas a coisa toda as deixava nervosas. Por que exatamente as regras mudaram de repente? Houve um bom motivo para isso? Quando vamos finalmente revogar a lei do corona? E essa vacina? Por que os americanos estão sendo desencorajados a fazer perguntas simples e diretas sobre isso? Quão eficazes são essas drogas? ....