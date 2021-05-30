Complot-theorist Rogier Flop plaatst een vies filmpje!

Wappie Rogier Flop heeft op zijn tijdlijn een filmpje van ene Joanette Janssen-de Visser geplaatst en daar is te zien dat er bij iemand die gevaccineerd is een metalen stukje rommel op zijn arm wordt geplakt en dat blijft dan hangen. Micro nano deeltjes! Rogier Flop, die rare complot-theorist gelooft dit natuurlijk gelijk.

Wij denken gewoon dat die man eens lekker onder de douche moet gaan, dan blijft de boel niet plakken, bah, wat een viezigheid weer.

Wel goed dat die meneer zijn vaccinatie heeft gehaald! Neem er een voorbeeld aan Rogier!