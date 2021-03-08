Documental Vacunas: Una inyección en la oscuridad. Los ingredientes de las vacunas. Del 2019. Doblado al español

Documental doblado al español por Armagedon Ministry:Más info del documental en:Breve documental de 30 minutos sobre los ingredientes de las vacunas, la ocultación deliberada de información y los efectos secundarios de las mismas.¿Las vacunas son seguras aunque muchas tengan como ingredientes aluminio, timerosal (mercurio), polysorbato 80, detergente, células de animales, partes de fetos abortados, o ADN o ARN modificado?¿Por qué se afirma que ingredientes tóxicos son seguros?¿Se han realizado test para garantizar que las vacunas son seguras? ¿Quien los realiza y comprueba? ¿Los mismos que fabrican y venden las vacunas?