© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Documental Vacunas: Una inyección en la oscuridad. Los ingredientes de las vacunas. Del 2019. Doblado al español
Follow
1
Download MP3
Share
Report
2848 views • March 08, 2021
Documental doblado al español por Armagedon Ministry:
https://youtu.be/O2CQHGSEMNI
Más info del documental en:
https://elinvestigador.org/documental-vacunas-injeccion-en-oscuridad/
Breve documental de 30 minutos sobre los ingredientes de las vacunas, la ocultación deliberada de información y los efectos secundarios de las mismas.
¿Las vacunas son seguras aunque muchas tengan como ingredientes aluminio, timerosal (mercurio), polysorbato 80, detergente, células de animales, partes de fetos abortados, o ADN o ARN modificado?
¿Por qué se afirma que ingredientes tóxicos son seguros?
¿Se han realizado test para garantizar que las vacunas son seguras? ¿Quien los realiza y comprueba? ¿Los mismos que fabrican y venden las vacunas?
https://youtu.be/O2CQHGSEMNI
Más info del documental en:
https://elinvestigador.org/documental-vacunas-injeccion-en-oscuridad/
Breve documental de 30 minutos sobre los ingredientes de las vacunas, la ocultación deliberada de información y los efectos secundarios de las mismas.
¿Las vacunas son seguras aunque muchas tengan como ingredientes aluminio, timerosal (mercurio), polysorbato 80, detergente, células de animales, partes de fetos abortados, o ADN o ARN modificado?
¿Por qué se afirma que ingredientes tóxicos son seguros?
¿Se han realizado test para garantizar que las vacunas son seguras? ¿Quien los realiza y comprueba? ¿Los mismos que fabrican y venden las vacunas?
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.