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Wappie Ronny Boy is er klaar voor!
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50 views • November 11, 2021
RonWappie Ron Schonfeld heeft er zin in met zijn opgezette hoofd, vrijdagavond gaat hij naar Den Haag om te strijden tijdens de persconferentie, eigenlijk heeft hij nog wel veel pijn maar dat mag de pret niet drukken.
Hij voelt zich een echte strijder en zingt mee op wat Duitse strijdmuziek en laat teksten op zijn gele hesje zien en ook zijn Zwarte Pietenpak, want natuurlijk gaat Ronny Boy provoceren als Zwarte Piet aanstaande zaterdag.
Wappie Ron Schonfeld, een loser eersteklas, maar dit ongeleide projectiel loopt dus wel zaterdag tussen kleine kinderen.
Hij voelt zich een echte strijder en zingt mee op wat Duitse strijdmuziek en laat teksten op zijn gele hesje zien en ook zijn Zwarte Pietenpak, want natuurlijk gaat Ronny Boy provoceren als Zwarte Piet aanstaande zaterdag.
Wappie Ron Schonfeld, een loser eersteklas, maar dit ongeleide projectiel loopt dus wel zaterdag tussen kleine kinderen.
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