New York 1993 (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Wir haben das Outro von "Du wurdest gewarnt" aufbereitet.Das war auch eines unserer ersten Videos.





Es ist noch gar nicht lange her als die Welt noch anders war.

Damals hatten sehr Wenige einen Gedanken für Wahrheit übrig..

Smartphones gab es nicht und Internet auch nicht wie heute, daher war die Manipulation so einfach über das TV und Radio.





Wir sind Zeitzeugen einer sich zum Schlechten wandelnden Welt wenn wir das so weiter geschehen lassen.

Nicht jeder kann an vorderster Front stehen, aber dann muss man die Frontmänner unterstützen.

Jeder kann mithelfen beim Aufklären und Informationen verbreiten.





Es geht um alles.

Schaut auch das verlinkte Video.





Du wurdest gewarnt:

https://www.wuwox.com/w/hvJp3TSYKaGWS7JN4Kt67D





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





Unsere Kanäle:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies





Musik:

Antarcticbreeze - Fashion Club

https://www.youtube.com/watch?v=nbw6VgMZ--g



