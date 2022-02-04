Список вопросов:

0:14 — Вопрос: Если есть злобная чёрная цивилизация, адекватен ли призыв: «Возлюби врага своего»?

2:52 — Вопрос: Вы Говарили, когда наберётся критическая масса зла, Рванёт Мощный Свет. Это что, надо ждать и быть заинтересованным в том, чтобы быстрей набралась критическая масса Тёмной Силы?

Чудо Познания. Виктория ПреобРАженская. Вопросы и Oтветы. Часть 4. Читает Автор. СТРАНИЦА ТЕКСТОВОЙ ВЕРСИИ https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-4

Книга «Чудо Познания» — https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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