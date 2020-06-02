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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TRUMP ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΘΟΥΝ ΟΙ ΟΙ ΑΣΥΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΠΑ!
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7 views • June 02, 2020
O TΡΑΜΠ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓ ΓΡΑΦΗ ΠΗΓΕ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙFΑ ΕΝΩ ΕΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ
ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΑΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ
ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΑΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
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