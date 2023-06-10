FULL HD DER ENDGÜLTIGE UNWIDERLEGBARE BEWEIS DAS DIE NSA UND CIA MIT VON DER PARTIE SIND + GEZ ZURÜCKWEISUNG

Bis 10 Minuten unterstützt Brighteon 720p. Das Video ist in Full HD 1080p.Die NSA ist eine LTD/Limited das ist mit einer GMBH zu vergleichen. #100TrillionenEuroSchadensersatzfürAdrian

#lebenslangeStraffreiheit

Also ich kenne Sean Hross persönlich er kennt Dr. Katherine Horton persönlich welche mit dem ehemalige technischen Direktor der

NSA Bill Binney verheiratet ist. Ich denke er hat immernoch noch Kontakte zur NSA.

https://www.brighteon.com/bbbb1bb6-bbad-483d-a9a7-239c1bb96fd2





https://www.dnb.com/de-de/upik-profile/085204542/national_security_agency_ltd





https://www.dnb.com/de-de/upik-profile/138404111/national_security_agency_inc





https://www.dnb.com/de-de/upik-profile/331986617/bundesnachrichtendienst





Mein Illuminati Großvater Tino Lachstädter steuert hier alles.

https://perception-gates.home.blog/2020/04/22/illuminati-religion-1-dualismus-und-das-grosse-werk/

Tino Lachstaedter BILD

https://odysee.com/@adrianmilosevic:e/tinolachstaedterjeffreyepstein:7

Wer würde denken das er weltweit die Strippen zieht... Und Leute mit Kindesmissbrauch erpresst.



