Claudia Cuervoren hitzaldia. Jimeno katuaren kasua. Ahotsa gaztelaniaz, azpitituluak euskaraz.
Claudia Celia Cuervo Espinosa lizentziatuak, Jimeno katuaren kasuari buruz aurkeztu zuen bideo zatia, «Arima eta biziraupeneko programa biologikoak» izeneko hitzaldiaren barruan, 2025eko maiatzaren 29an, ostegunez, Alicún de las Torreseko (Granada, Andaluzia) bainuetxean ospatutako Erregresio Terapien Nazioarteko Bosgarren Biltzarraren barruan.
Claudia Cuervo terapeuta erregresiboak azaltzen du, nola hozkadez eta atzapar-markez aurpegia eta gorputza makalduta zituen katu batek, hainbat trauma sendatu zituen, bezeroa bera izanik animaliarengandik gertuen zegoen pertsona. Taldeko lan terapeutiko bat izan zen, eta bertan Victoria Amador eta José Quintero Zavala terapeutak ere parte hartu zuten.
Iraupena: 7 minutu eta 13 segundo. Hizkuntza: Ahotsa gaztelaniaz eta azpitituluak euskaraz.
Hitzaldi osoaren gaztelaniazko bideorako esteka:
Biltzarreko, gaztelaniaz eskuragarri dauden hitzaldi guztietara sartzeko esteka:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip
Itzulpena: Fran Olea.