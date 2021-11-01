Στόχος ἡ ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐλευθερίας 31-10-2021

Κάλεσμα πρός ὅλους τούς ὑγειονομικούς ὑπαλλήλους καί ὅλες τίς ἐπαγγελματικές ὁμάδες σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα πού τάσσονται κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας νά ἑνώσουν τίς δυνάμεις τους σέ μία πανελλήνια συλλογικότητα μέ μοναδικό στόχο τήν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τήν ἐγκατάσταση τῆς ἐλευθερίας στήν γενέτειρά μας.

Τό δίκτυο Ἑλληνισμοῦ καλεῖ ὅλους τούς εὐαίσθητους Ἕλληνες στήν ἐκπομπή τῆς Κυριακῆς 31 Ὀκτωβρίου 2021 10:00 μμ.

Ὁμιλητές:

Ὁ γενετιστής, Καλογερίδης Ἀθανάσιος

Ὁ γαστρεντερολόγος, Παναγιώτης Παπαγιαννάκης,

Ὁ πυρηνικός ἰατρός, Δεληχάς Ζήσης,

Ὁ Μπεχλής Ζώης, δ/ντής τῆς παθολογικῆς κλινικῆς τοῦ Ν.Ν.Α. (Ναυτικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν) Ὁ Δρ. Ἀνοσολογίας Βασσαρᾶς Ἀλέξανδρος Ὁ Ἀναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Πατρῶν, Κωνσταντῖνος Πουλάς κ.ἄ.

Οἰκοδεσπότης ὁ καθηγητής φυσικῆς καί φιλοσοφίας Δ.Π.Θ. Γεώργιος Παῦλος.