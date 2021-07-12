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Vaccination Obligatoire ! Pour que ce porc retourne dîner en ville !
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62 views • July 12, 2021
Titre original : VF#3 – Vaccination Obligatoire ! Pour que ce porc retourne dîner en ville !
3 juillet 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=BoZh3NCCLlo
Trouble Fait : https://www.youtube.com/channel/UCynFUJ4zUVuh3GX7bABTjGQ
Commentaire original :
Triste jour pour les médias Français que ce 29juin, qui a vu déferler sur les plateaux de télés des collabos dignes de la belle époque, réclamant l’instauration d’une société ségrégationniste pour conserver le plaisir des dîners en ville.
Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, il m’a semblé important de rappeler certaines choses. Ne serait-ce que pour me dissocier de ces gens-là.
(PS: les vrais auront reconnu le motif "Vichy" sur la vignette ^^)
Boutique : https://www.lespdp.com/
Tipeee : https://urlz.fr/6AbO
Discord : https://discordapp.com/invite/FcbJ8vU
Facebook : https://urlz.fr/cpWv
Twitter : https://urlz.fr/cpWt
Instagram : https://urlz.fr/e34l
[Plus d’infos] :
Covid faut-il arrêter de rembourser les tests de confort
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/covid-faut-il-arreter-de-rembourser-les-tests-de-confort-2906-1355158.html
Covid-19 une vingtaine de journalistes de BFMTV et des médecins surpris dans un restaurant clandestin à Paris
https://www.ladepeche.fr/2021/03/03/covid-19-une-vingtaine-de-journalistes-de-bfmtv-et-des-medecins-surpris-dans-un-restaurant-clandestin-a-paris-9405893.php
Laissez-moi passer ! Axel Kahn refuse de présenter un test PCR et crée la polémique
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/laissez-moi-passer-axel-kahn-refuse-de-presenter-un-test-pcr-et-cree-la-polemique-7900025380
[Musiques] :
Swørn –Sorry : https://www.youtube.com/watch?v=GvIUqIroKKI
Miscél - Spring ft. Swørn : https://www.youtube.com/watch?v=1ESo_tyRbmg
Swørn - Butterfly : https://www.youtube.com/watch?v=3QkwIE9eWv0
Brillion - Aurora ft Monma, Tom Doolie : https://www.youtube.com/watch?v=A_jjx0TFMd8
Swørn - Keep Going : https://www.youtube.com/watch?v=KjOHcK9unZE
Ours Samplus - Luna Mi Amor : https://www.youtube.com/watch?v=pX5g_ijj8To
Mixla - Instrumental Beat - Lose Yourself : https://www.youtube.com/watch?v=lejQeGNODcA
Ours Samplus #32 – Badaswing : https://www.youtube.com/watch?v=_4prkEI7zTw
Ours Samplus - Deep Inside: https://www.youtube.com/watch?v=gN-FQq-T5hc
RUDE - Eternal Youth : https://www.youtube.com/watch?v=DhHGDOgjie4
3 juillet 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=BoZh3NCCLlo
Trouble Fait : https://www.youtube.com/channel/UCynFUJ4zUVuh3GX7bABTjGQ
Commentaire original :
Triste jour pour les médias Français que ce 29juin, qui a vu déferler sur les plateaux de télés des collabos dignes de la belle époque, réclamant l’instauration d’une société ségrégationniste pour conserver le plaisir des dîners en ville.
Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, il m’a semblé important de rappeler certaines choses. Ne serait-ce que pour me dissocier de ces gens-là.
(PS: les vrais auront reconnu le motif "Vichy" sur la vignette ^^)
Boutique : https://www.lespdp.com/
Tipeee : https://urlz.fr/6AbO
Discord : https://discordapp.com/invite/FcbJ8vU
Facebook : https://urlz.fr/cpWv
Twitter : https://urlz.fr/cpWt
Instagram : https://urlz.fr/e34l
[Plus d’infos] :
Covid faut-il arrêter de rembourser les tests de confort
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/covid-faut-il-arreter-de-rembourser-les-tests-de-confort-2906-1355158.html
Covid-19 une vingtaine de journalistes de BFMTV et des médecins surpris dans un restaurant clandestin à Paris
https://www.ladepeche.fr/2021/03/03/covid-19-une-vingtaine-de-journalistes-de-bfmtv-et-des-medecins-surpris-dans-un-restaurant-clandestin-a-paris-9405893.php
Laissez-moi passer ! Axel Kahn refuse de présenter un test PCR et crée la polémique
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/laissez-moi-passer-axel-kahn-refuse-de-presenter-un-test-pcr-et-cree-la-polemique-7900025380
[Musiques] :
Swørn –Sorry : https://www.youtube.com/watch?v=GvIUqIroKKI
Miscél - Spring ft. Swørn : https://www.youtube.com/watch?v=1ESo_tyRbmg
Swørn - Butterfly : https://www.youtube.com/watch?v=3QkwIE9eWv0
Brillion - Aurora ft Monma, Tom Doolie : https://www.youtube.com/watch?v=A_jjx0TFMd8
Swørn - Keep Going : https://www.youtube.com/watch?v=KjOHcK9unZE
Ours Samplus - Luna Mi Amor : https://www.youtube.com/watch?v=pX5g_ijj8To
Mixla - Instrumental Beat - Lose Yourself : https://www.youtube.com/watch?v=lejQeGNODcA
Ours Samplus #32 – Badaswing : https://www.youtube.com/watch?v=_4prkEI7zTw
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