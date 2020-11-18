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Ответ раку. Интервью с Сэйером Джи
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621 views • November 18, 2020
Проект Медальтернатива.инфо представляет перевод третьего эпизода фильма Answer to Cancer (Ответ раку).
«Ответ раку» раскрывает:
· Новейшие традиционные методы лечения, которые уничтожают рак;
· Естественные и альтернативные методы лечения и профилактики рака, которые клинически доказали свою эффективность в предотвращении и победе над раком.
Вот краткий список того, что вы обнаружите внутри «Ответа раку»: протоколы, профилактика и душевное спокойствие.
В первой переведенной нашим проектом серии вы услышите от Сэйера Джи (Sayer Ji) о самых современных способах лечения, борьбы и даже обращения вспять рака. Сэйер является основателем компании GreenMedInfo.com . Сегодня это один из самых популярных сайтов альтернативного здравоохранения в интернете.
Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков MedAlternativa.info
Англоязычный сайт проекта: https://theanswertocancer.com
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 1150 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books
«Ответ раку» раскрывает:
· Новейшие традиционные методы лечения, которые уничтожают рак;
· Естественные и альтернативные методы лечения и профилактики рака, которые клинически доказали свою эффективность в предотвращении и победе над раком.
Вот краткий список того, что вы обнаружите внутри «Ответа раку»: протоколы, профилактика и душевное спокойствие.
В первой переведенной нашим проектом серии вы услышите от Сэйера Джи (Sayer Ji) о самых современных способах лечения, борьбы и даже обращения вспять рака. Сэйер является основателем компании GreenMedInfo.com . Сегодня это один из самых популярных сайтов альтернативного здравоохранения в интернете.
Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков MedAlternativa.info
Англоязычный сайт проекта: https://theanswertocancer.com
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Rutube, https://rutube.ru/channel/24221061/
— Brighteon, https://www.brighteon.com/channels/grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 1150 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books
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