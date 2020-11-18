BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Ответ раку. Интервью с Сэйером Джи
Boris Grinblat
Boris Grinblat
139 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
621 views • November 18, 2020
Проект Медальтернатива.инфо представляет перевод третьего эпизода фильма Answer to Cancer (Ответ раку).

«Ответ раку» раскрывает:

· Новейшие традиционные методы лечения, которые уничтожают рак;

· Естественные и альтернативные методы лечения и профилактики рака, которые клинически доказали свою эффективность в предотвращении и победе над раком.

Вот краткий список того, что вы обнаружите внутри «Ответа раку»: протоколы, профилактика и душевное спокойствие.

В первой переведенной нашим проектом серии вы услышите от Сэйера Джи (Sayer Ji) о самых современных способах лечения, борьбы и даже обращения вспять рака. Сэйер является основателем компании GreenMedInfo.com . Сегодня это один из самых популярных сайтов альтернативного здравоохранения в интернете.

Фильм переведен и озвучен полностью на средства подписчиков MedAlternativa.info

Англоязычный сайт проекта: https://theanswertocancer.com

📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate

⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Rutube, https://rutube.ru/channel/24221061/
— Brighteon, https://www.brighteon.com/channels/grinblat

❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.

На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 1150 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books
Keywords
cancerboris grinblatmedalternativa
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study Finds Lower Cognitive Function in 60-69 Age Group Tied to Higher Future Stroke Risk

Study Finds Lower Cognitive Function in 60-69 Age Group Tied to Higher Future Stroke Risk

Zoey Sky
Lemongrass: A fragrant grass valued for its culinary uses and health benefits

Lemongrass: A fragrant grass valued for its culinary uses and health benefits

Laura Harris
Study of 57,793 Adults in 24 Countries Links Varied Social Activity to Better Cognitive Scores

Study of 57,793 Adults in 24 Countries Links Varied Social Activity to Better Cognitive Scores

Coco Somers
ACC Statement Urges Doctors to Prescribe Exercise for Heart Health

ACC Statement Urges Doctors to Prescribe Exercise for Heart Health

Coco Somers
Could an ancient fermented superfood be the answer to spike protein damage?

Could an ancient fermented superfood be the answer to spike protein damage?

Willow Tohi
Meta-Analysis Ranks Yoga First for Sleep; Lead Over Walking Is Not Statistically Conclusive

Meta-Analysis Ranks Yoga First for Sleep; Lead Over Walking Is Not Statistically Conclusive

Morgan S. Verity
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy