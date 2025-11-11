BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
fam·i·ly photos
wolfburg
wolfburg
19 followers
36 views • 1 day ago

  • 1926: Mom, Irving, a friend of Lil

  • 1933: Eugene, Lil, Irving, Rose, Janet, Mom

  • 1934: Irving, Rose, Eugene, Mom

  • 1935: Mom, Rose

  • 1936: The Threshing Crew

  • 1937: Eugene, Irving

  • 1938: Hellen Johnson, Mom, Rose, Janet, Irving, Eugene

  • 1939: Lil, Mary, Mom, Irving, Eugene, Janet, Rose

  • 1940: Irving, Mom, Rose, Mary, Janet

  • 1941: Raymond, Irving, Mom, Eugene, Rose, Mary, Janet

  • 1942: Eugene, Irving, Lil, Mom, Mary, Janet, Rose

  • 1944: Irving, Eugene, Mom, Rose, Janet, Mary

  • 1945: Irving, Mom

  • 1945 Nebraska: Eugene, Irving, Mom, Mono, Rover

  • 1945: Mom, Irving

    1926 mom and irving with a friend of lil1933 eugene lil irving rose janet mom1934 irving rose eugene mom1935 mom rose
