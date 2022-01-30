¿Qué hay delante y detrás de la plandemia? Parte 2 de 4: María Eva Díaz entrevista al Consultor activista Santiago Caviglia

La periodista y conductora María Eva Díaz -en su programa Recreación, Salud y Mucho Más, emitido en Radio Autentica Online (www.radioautenticaonline.com.ar)-; entrevista al Consultor activista especialista en estrategias y conductas humanas Santiago Caviglia.

Dicho consultor estratégico ha estado asesorando a líderes, referentes sociales y principales miembros pertenecientes a las diversas organizaciones internacionales anti plandemia y anti agendas globalistas de destrucción y exterminio impuestas por los poderes supra nacionales de control y explotación.



En dicha entrevista, Santiago Caviglia realiza una dura crítica a tales líderes activistas y referentes sociales anti plandemia, aportando a su vez alternativas y propuestas a modo de solución.



¿Por qué activistas profesionales en su rol de médicos y miembros de un grupo de epidemiólogos se han prestado a encubrir o no divulgar la principal y genuina solución a este síndrome plandémico denominado como síndrome covid?

¿Será por negligencia, mediocridad, cobardía, falsedad, oportunismo, avaricia, mezquindad, egoísmo o corrupción? ¿Tal vez pueda ser debido a una combinación de varios de estos factores?



Superemos nuestra soberbia, limitaciones y carencias. Reconozcamos con sinceridad nuestros errores y rectifiquemos con responsabilidad las consecuencias de los mismos.

Estemos muy atentos de aquellos que no quieren afrontar con coraje y transparencia dichas cuestiones.

Dejemos de ser víctima del engaño, la simulación y los falsos líderes que se disfrazan de oveja para ocultar sus miserias y ladinas intenciones.