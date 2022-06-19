Συνέντευξη με τον Miguel BOSE': "Αυτό έχει σχεδιαστεί εδώ και αιώνες, μια πλανητική γενοκτονία"

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Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της 16ης Δεκεμβρίου 2021, η Αργεντινή δημοσιογράφος Viviana Canosa φιλοξένησε τον Miguel Bosé στην εκπομπή της, στο κανάλι A24, και συζήτησε μαζί του τα φλέγοντα ζητήματα της πανδημίας και των εμβολίων.
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