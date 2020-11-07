Sant Antoni, La ruta de las ermitas 10/17

Sant AntoniLa ruta de las ermitasMontaña de MontserratCataluñaLa ermita de Sant Antoni, que inaugura “La Ruta de las Ermitas” a través de Tebaida, se halla en un nido de águilas frente al Cavall Bernat, emblemática formación rocosa de la montaña. Al borde de un imponente despeñadero, la ermita no deja indiferente a nadie.Cerca también de la conocida como “la pared del diablo”, es una ermita adecuada para meditar sobre la Sombra. Todo ermitaño debe enfrentarse, en un momento u otro, al lado oscuro de sí mismo, que implica, normalmente, una crisis sobre el sentido de su retiro. Esta lucha interior, en la tradición espiritual se conoce como el enfrentamiento con la Sombra o con el Guardián del Umbral, un episodio perfectamente conocido en el antiguo Egipto con el nombre de Khaibit.Con Octavi PiulatsUn reportaje de Alicia Ninou