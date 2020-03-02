© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Α.ΧΙΤΛΕΡ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΦΗ ΦΛΟΓΑΣ Λαμπαδηδρομια προς ΤΙΜΗ της ΕΛΛΑΔΟΣ Berlin ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝΕΣ 1936
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
78 views • March 02, 2020
Βιντεο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ ΦΛΟΓΑΣ & η ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ απο την ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΩΣ το ΒΕΡΟΛΙΝΟ απο τον ΑΛΗΘΙΝΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ Α.ΧΙΤΛΕΡ το 1936 ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την ΠΑΡΕΛΑΣΗ να ΑΝΟΙΓΕΙ 1η η ΕΛΛΑΣ.!..Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ αυτη ΕΓΙΝΕ απο την ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ μετα απο την ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.ΒΙΝΤΕΟ που ΘΑΒΟΥΝ στην ΕΛΛΑΔΑ απο την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ μετα το 1945 τα ΜΜΕ & η ΕΡΤ.!..Σημερα 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΓΙΝΕ η ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ στην ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ & ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ την ΤΕΛΕΤΗ που ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ στην ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ο Α.ΧΙΤΛΕΡ μαζι με τον Γ.ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ.& η ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΨΕ & ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ παντα με την ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.