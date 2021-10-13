© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
𝐃𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃 𝐓𝐑𝐔𝐌𝐏 𝐈𝐒 𝐍𝐎𝐓 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐓𝐎 𝐒𝐀𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔!
Follow
2
Share
Report
212 views • October 13, 2021
𝐓𝐇𝐄 𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐒 𝐀𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 7:35 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐊.‼️
Nᴏʀᴍᴀʟʟʏ, I ᴅᴏɴ'ᴛ ʙᴏᴛʜᴇʀ ᴛʀʏɪɴɢ ᴛᴏ ᴏᴘᴇɴ ғᴏʟᴋs' ᴇʏᴇs ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜ ʀᴇɢᴀʀᴅɪɴɢ ᴘᴏʟɪᴛɪᴄs ᴀɴʏᴍᴏʀᴇ...🙄😒Bᴜᴛ ᴛʜɪs ʟᴀᴅʏ👆ᴇɴᴄᴀᴘsᴜʟᴀᴛᴇs sᴏ ᴍᴀɴʏ ᴜɴᴅᴇɴɪᴀʙʟᴇ ғᴀᴄᴛs ɪɴᴛᴏ ᴛʜɪs ᴏɴᴇ sɪɴɢʟᴇ ɪɴᴛᴇʀᴠɪᴇᴡ ᴛʜᴀᴛ I ᴊᴜsᴛ ʜᴀᴅ ᴛᴏ sʜᴀʀᴇ ɪᴛ.🤓 Hᴇʀᴇ's ʜᴏᴘɪɴɢ ᴛʜɪs ᴡɪʟʟ ʜᴇʟᴘ ᴛᴏ ᴀᴡᴀᴋᴇɴ ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴜᴛ ᴛʜᴇʀᴇ sᴛɪʟʟ ᴛʀᴀᴘᴘᴇᴅ ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ Cᴏɢɴɪᴛɪᴠᴇ Dɪssᴏɴᴀɴᴄᴇ & ғᴀᴄᴇ ᴛʜᴀᴛ ғᴀᴄᴛ ᴛʜᴀᴛ ʜᴇ ɪs sɪᴍᴘʟʏ ᴊᴜsᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ Jᴇsᴜɪᴛ ᴏᴡɴᴇᴅ Zɪᴏɴɪsᴛ ᴀss ᴋɪssɪɴɢ sᴏᴄᴋ ᴘᴜᴘᴘᴇᴛ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴛ ᴏғ ᴛʜᴇᴍ. Usᴇ ʏᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴏɴ sᴇɴsᴇ & sᴛᴏᴘ ɢɪᴠɪɴɢ ɪɴᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ɪʀʀᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴇsᴄᴀʟᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴄᴏᴍᴍɪᴛᴍᴇɴᴛ.
Digital soldiers
Nᴏʀᴍᴀʟʟʏ, I ᴅᴏɴ'ᴛ ʙᴏᴛʜᴇʀ ᴛʀʏɪɴɢ ᴛᴏ ᴏᴘᴇɴ ғᴏʟᴋs' ᴇʏᴇs ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜ ʀᴇɢᴀʀᴅɪɴɢ ᴘᴏʟɪᴛɪᴄs ᴀɴʏᴍᴏʀᴇ...🙄😒Bᴜᴛ ᴛʜɪs ʟᴀᴅʏ👆ᴇɴᴄᴀᴘsᴜʟᴀᴛᴇs sᴏ ᴍᴀɴʏ ᴜɴᴅᴇɴɪᴀʙʟᴇ ғᴀᴄᴛs ɪɴᴛᴏ ᴛʜɪs ᴏɴᴇ sɪɴɢʟᴇ ɪɴᴛᴇʀᴠɪᴇᴡ ᴛʜᴀᴛ I ᴊᴜsᴛ ʜᴀᴅ ᴛᴏ sʜᴀʀᴇ ɪᴛ.🤓 Hᴇʀᴇ's ʜᴏᴘɪɴɢ ᴛʜɪs ᴡɪʟʟ ʜᴇʟᴘ ᴛᴏ ᴀᴡᴀᴋᴇɴ ᴛʜᴏsᴇ ᴏᴜᴛ ᴛʜᴇʀᴇ sᴛɪʟʟ ᴛʀᴀᴘᴘᴇᴅ ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ Cᴏɢɴɪᴛɪᴠᴇ Dɪssᴏɴᴀɴᴄᴇ & ғᴀᴄᴇ ᴛʜᴀᴛ ғᴀᴄᴛ ᴛʜᴀᴛ ʜᴇ ɪs sɪᴍᴘʟʏ ᴊᴜsᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ Jᴇsᴜɪᴛ ᴏᴡɴᴇᴅ Zɪᴏɴɪsᴛ ᴀss ᴋɪssɪɴɢ sᴏᴄᴋ ᴘᴜᴘᴘᴇᴛ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴛ ᴏғ ᴛʜᴇᴍ. Usᴇ ʏᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴍᴏɴ sᴇɴsᴇ & sᴛᴏᴘ ɢɪᴠɪɴɢ ɪɴᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ɪʀʀᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴇsᴄᴀʟᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ ᴄᴏᴍᴍɪᴛᴍᴇɴᴛ.
Digital soldiers
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.